Career Campus hjælper med integration i det vestjyske

En af dem kalder hende kærligt for "reservemor", og hun smiler lidt forlegent på sin tur rundt i huset for at fremvise de flotte værelser med eget bad, som er ved at blive moderniseret.

- Vi har nogle studerende, som er her i korte perioder, mens de skriver opgaver og specialer. Vi har praktikanter, og så har vi nye vidensmedarbejdere, som har fået et job hos en virksomhed her i kommunen, og så kan de bo her, fortæller Majda Overby, som er projektleder for de mange beboere.

Career Campus er et kollegium for studerende og højtuddannede medarbejdere tilknyttet virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune.Bygningen er ejet af kommunen, mens Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd står for udlejningen af de 32 værelser med eget toilet og bad.Beboerne har adgang til et stort fælleskøkken, spisesal, hyggekroge med tv, bordfodbold, udendørs grill og andre aktiviteter.Den månedlige husleje er 3500-4500 kroner, og det er ofte virksomhederne, som betaler - alt sammen som led i en langsigtet (og tilsyneladende succesfuld) indsats for at tiltrække de kloge hoveder til Ringkøbing-Skjern.Læs mere om Career Campus på www.rserhverv.dk

Vil gerne blive her

En af beboerne er 26-årige Jonas Graugaard. Trods sin unge alder har han allerede et års ophold i Shanghai, Kina, på CV'et, og nu har han fået fast job som kvalitetsingeniør hos Vestas Aircoil i Lem. Og han stortrives på Career Campus.

- Det var en kollega, som anbefalede mig at flytte ind her. Jeg ringede bare, og så fik jeg et værelse samme dag. Jeg dyrker meget sport - surfer blandt andet, så det er helt fantastisk, at vi er så tæt på naturen her. Vi laver tit mad sammen, og her er man kun alene, hvis man ønsker at være det, siger Jonas Graugaard.

Han er vokset op på Fyn, så det er guld værd for ham, at han kan bruge bofællesskabet på Career Campus som støtte til at bygge et socialt netværk op i en ny by. Han håber da også, at kæresten, som han mødte i Shanghai, med tiden vil flytte med ham til Ringkøbing.

- Jeg har været hos Vestas Aircoil i et års tid, og jeg vil rigtig gerne blive her. Jeg har nogle gode muligheder for at udvikle mig, og de gør meget for medarbejderne, så man har lyst til at blive her, siger han og tilføjer, at han er blevet rigtig glad for at bo i Ringkøbing.