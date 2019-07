Campingchef har et godt råd til gæsterne: Det bedste sted at vurdere belægningen er fra vandrutschebanen

- Det bedste sted at vurdere belægningen er fra toppen af vandrutschebanen. Det er fint at lave statistikker, men det er også godt fra vandrutschebanen, fortæller hun med et smil.

- Det er en central beliggenhed i Trekantområdet og samtidig en naturskøn placering ved Trelde Næs. Nogle af gæsterne er her en uge, mens andre er her få dage, forklarer hun.

Camilla Dvinge tror, at campingpladsens beliggenhed har stor betydning for mange gæster - både dem der bliver i længere tid og dem, som er på gennemrejse.

Flere udenlandske gæster

Der er dog sket en udvikling i forhold til sidste år.

- Der er væsentlig flere udlændinge i år. Der kommer mange hollændere, som er dybt benovede over, at der ikke er så fladt her som i Holland. Så kommer der selvfølgelig også tyskere, nordmænd og svenskere, fortæller Camilla Dvinge.

Campingpladsens ansatte anbefaler ofte deres gæster at tage ud og opleve nærområdet. Ikke bare til de velkendte attraktioner, men også til de gratis fornøjelser.

- Vi anbefaler blandt andet folk at gå ned på havnen i Fredericia. Vi oplever, at folk er overraskede over havneområdet med caféerne, byens spisesteder og streetfood. Nogle synes, det er sjovt at opleve krydstogtskibene, og det er let at køre ind til Fredericia. Andre bruger lang tid i naturen på at gå tur eller cykle, fortæller hun.