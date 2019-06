CBS fjerner tidligere Danske Bank-direktør fra undervisning

Copenhagen Business School (CBS) fjerner den tidligere økonomidirektør i Danske Bank Henrik Ramlau-Hansen fra undervisningen på uddannelsesinstitutionen, hvor han har været lektor siden 2016.

Det oplyser CBS til Berlingske.

Henrik Ramlau-Hansen forlod sin direktørpost i Danske Bank i 2016. I stedet blev han bestyrelsesformand i Finanstilsynet.

Han er en af ti tidligere ledende medarbejder i Danske Bank, der personligt er blevet sigtet i forbindelse med bankens hvidvasksag.

Sagen drejer sig om bankens estiske filial. Her er der efter bankens eget skøn gået mistænkelige transaktioner for op til 1500 milliarder kroner gennem afdelingen fra 2007 frem til 2016.

Da sagen kom frem, kostede det også Henrik Ramlau-Hansen positionen som formand for Finanstilsynet.

Til Berlingske forklarer Carsten Sørensen, der er leder af Institut for Finansiering på CBS, at Henrik Ramlau-Hansen fortsætter i sin stilling på CBS. Men fremover vil han kun have forsknings- og administrative opgaver.

Han siger til Berlingske, at beslutningen direkte skyldes Danske Banks hvidvasksag.

Henrik Ramlau-Hansen selv har ikke ønsket at kommentere beslutningen til Berlingske.