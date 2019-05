Britisk brexit-frygt pustede vind i sejlene hos DFDS

I de første tre måneder af 2019 blev det fragten af gods og ikke passagerer, der gav vind i sejlene og kroner i kassen for det danske rederi DFDS. Rederiets omsætning voksede med 11 procent til 3,9 milliarder over de tre måneder.

Rederiet selv henviser til særligt to årsager, der har skubbet gods på rederiets færger. Den ene er en øget aktivitet fra færgerne i Middelhavet.

Den anden er, at der i årets tre første måneder var en frygt i Storbritannien for, at landet 29. marts ville forlade EU uden en aftale.

Det fik briterne til at samle lagrer af varer, som ikke måtte blive fanget i en toldkø, hvis den pludselig skulle opstå.

Eksempelvis medicin og andet sundhedsudstyr såsom høreapparater blev hamstret, så britiske patienter ikke skulle vente.

Alle de lagre af varer skulle transporteres ind i landet. Og det har DFDS nydt godt af. Samtidig fik DFDS også en kontrakt med den britiske regering, der ville have ekstra færgekapacitet klar, hvis landet forlod EU uden en aftale.

Den aftale er siden blevet revet over, da briterne har udskudt deres exit fra EU.

Den ekstra trafik til Storbritannien og i Middelhavet har fuldstændigt renset regnskabet for tilbagegang, selv om påsken i år faldt uden for første kvartal modsat sidste år.

Rederiet konstaterer dog, at den sene påske kan læses i antallet af passagerer. I en meddelelse til regnskabet skriver DFDS, at påskens placering "reducerede passageromsætningen."

DFDS forventer, at resten af året kan byde på en lignende fremgang, så 2019 ender med vækst i omsætningen på mellem 10 til 12 procent.