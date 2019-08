Boom i netsalget sender Matas' omsætning op

Kunder på jagt efter makeup, creme eller parfumer køber i stigende grad på nettet.

Matas har over det seneste år haft en tredobling i salget på nettet, der nu udgør omkring 11 procent af det samlede sal mod 4 procent for et år siden.

Fremgangen det seneste år skyldes blandt andet opkøbet af onlineselskabet Firtal Group, der faldt på plads i slutningen af 2019.

Med købet har Matas blandt andet overtaget webshoppen helsebixen.dk og made4men.dk. Derudover er salget steget med omkring 67 procent på Matas' egen hjemmeside.

Samlet endte Matas' salg på 876 millioner kroner i første kvartal, hvilket dækker over april, maj og juni.

Det er en stigning på knap 4 procent over det seneste år. Til gengæld er salget i butikkerne faldet med 1,2 procent i kvartalet.

Det hænger dog primært sammen med, at butikkerne havde lukket to dage mere i første kvartal sammenlignet med året før.

Matas melder om et lavere salg af produkter i kategorien "Mass Beauty", der er dagligdagsprodukter som shampoo, tandpasta og cremer.

Gennem de seneste år har Matas været hårdt presset i den kategori fra blandt konkurrenten Normal og supermarkederne.

Til gengæld steg salget af produkter i de dyrere kategorier og helseprodukter.

Matas fik i første kvartal et overskud på 51,9 millioner kroner, hvilket er et fald på 20 millioner kroner over det seneste år.

Faldet skyldes stigende omkostninger til opkøb, og at der er blevet brugt flere penge på at opruste på det digitale område.

For hele regnskabsåret, der slutter i marts 2020, forventer Matas en vækst i sit salg på 3,5-6,5 procent, når man sammenligner med året før.