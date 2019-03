Billund Lufthavn taber millioner på Primera-konkurs

Konkurs: Efter en ubrudt årrække med voksende overskud må Billund Lufthavn se bundlinjen falde i 2018.

Overskuddet endte på 61 millioner kroner mod 63 millioner kroner året før, og forklaringen skal især findes i konkursen i flyselskabet Primera Air.

Selskabet krakkede i oktober og påvirkede tusindvis af rejsende, som enten strandede i udlandet eller stod tilbage med værdiløse billetter.

For Billund Lufthavn betød konkursen et tab på godt fire millioner kroner, oplyser adm. direktør Jan Hessellund. Tabet skyldes ubetalte regninger for starter og landinger med Primera Airs fly op til konkursen.

- Der var tale om under en måneds produktion, men det blev til en vist beløb, siger direktøren.

Lufthavnen havde i forvejen øremærket penge til den slags tab, men ikke nok. Nu har Billund Lufthavn hensat hele fem millioner kroner til mulige tab på kunder i fremtiden.

Regnskabet, som Jan Hessellund senere på foråret skal have godkendt til en generalforsamling, rummer ellers flere gode nyheder.

Omsætningen voksede med syv procent til 829 millioner kroner, mens passagertallet voksede med 3,9 procent til rekordtallet 3,5 millioner rejsende.

Dermed vokser omsætningen hurtigere end passagertallet, og det skyldes, at kunderne har lagt flere penge i lufthavnens butikker, spisesteder og på parkeringspladserne udenfor.

På trods af væksten har det stadig været muligt at få de mange passagerer ind og ud af flyene uden lange køer.

Det skyldes blandt andet den vidtstrakte brug af selvbetjeningsautomater.

- I 2018 oplevede vi stort set ikke kø i hele vores checkin-område. Omkring 56 procent af dem, der checker kufferter ind, betjener sig selv, og det er en høj andel for en lufthavn, siger Jan Hessellund.