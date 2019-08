Brexit-tumulten fortsætter i sensommeren.

Storbritannien forlader EU 31. oktober, uanset om en handelsaftale er kommet i stand, siger premiereminister Boris Johnson. I politikkens røgslør er intet er dog sikkert - undtagen at det for danske virksomheder, der handler eller planlægger at handle med britiske partnere, kan betale sig at være velforberedt.

Erhvervshus Sydjylland har oprettet en "Brexitliste", hvorigennem tilmeldte virksomheder kan få løbende information og vejledning om de seneste realiteter og mulige scenarier i Brexit-forløbet. Dertil kommer der muligheder for workshops, infomøder og 1-til-1 rådgivning.

- Udfordringen er, at vi ikke kender vilkårene eller det sikre tidspunkt for Brexit. Derfor koncentrerer vi lige nu vores indsats om at kortlægge de specialister og rådgivere, som kan være relevante for virksomhederne at tale med, når og hvis Brexit kommer, forklarer Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Sydjyllands projektchef.

Virk har lavet en interaktiv Brexit-tjekliste, hvor virksomheder kan få informationer om eksport og import af varer og tjenesteydelser samt de nye forhold med hensyn til arbejdskraft, offentlige udbud, transport og mere.

Hos Dansk Erhverv kan man tillige downloade en checkliste. Told- og Skattestyrelsen har udgivet en brochure med vejledning om told, moms og afgifter i et "no-deal"-scenarie.

Find en fuld liste over Brexit ressourcer på http://southdenmark.be/nyheder/