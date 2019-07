Beckhoff Automation tager første spadestik til nyt domicil

KOLDING: Med hjælp fra Koldings borgmester, Jørn Pedersen, har Beckhoff Automation taget det første spadestik på den grund, hvor et nyt 1500 kvadratmeter stort domicil skal bygges.

Domicilet bliver teknologisk velforsynet med Beckhoffs egne løsninger inden for bygningsautomation og vil dermed fungere som et levende showroom for kunderne.

- Vi er vokset ud af den bygning, vi lejede os ind i for seks år siden og har nu nået en størrelse, hvor det giver mening at investere i mursten. Derfor bygger vi et nyt domicil på nabogrunden med plads til 50 arbejdspladser, stort lager, kursus og konferencelokaler, samt træningslokaler med alt vores testudstyr, udtaler administrerende direktør i Beckhoff Automation A/S, Michael Nielsen, i en pressemeddelelse.

Siden Beckhoff Automation etablerede sig i Danmark i 2005, har virksomheden haft en stabil årlig vækst på 18 procent. Medarbejderstaben er på få år vokset fra 16 til 23.

Det er særligt automationsløsninger til maskinbyggere, vindmølleindustrien, samt sygehuse og andre store bygninger, der skaber vækst.