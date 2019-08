Bankbryllup er blevet lykkeligt ægteskab hurtigere end ventet

Flere kunder i banken og en høj aktivitet fra kunder, der vil omlægge deres lån på grund af lave renter, har hjulpet Ringkjøbing Landbobank med at forbedre sit overskud i første halvår af 2019.

Det har været nok til at overkomme, at der er minusrenter på bankernes indlån i Nationalbanken, som ellers gør det vanskeligere at tjene penge på at drive bank.

Derudover er Ringkjøbing Landbobank endt i et lykkeligere end ventet ægteskab efter fusionen med Nordjyske Bank.

Banken havde regnet med positive synergieffekter for 60 millioner kroner i 2019.

- Men der ingen tvivl om, at vi har hentet flere synergier i første halvår, og noget af det, vi først havde ventet at nå i 2020, realiseres nok lidt hurtigere, så på synergisiden kommer vi nok nærmere op på 70-80 millioner kroner i år, siger direktør John Fisker til Ritzau Finans.

Tidligere har der været en del udgifter forbundet med sammenlægningen. De er ved at forsvinde ud af regnskabsbøgerne.

Banken holder fast i, at sammenlægningen vil indbringe omkring 100 millioner kroner i synergier samlet set, selv om John Fisker tror, at det ender med at blive et højere beløb.

På bundlinjen har banken et overskud efter skat på 480,5 millioner kroner, hvilket er lige under 50 millioner kroner mere end første halvår sidste år.