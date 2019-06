Et skuffende salg af tv på det europæiske marked koster endnu en gang penge for Bang & Olufsen.

Selskabet må for tredje gang på lidt over et halvt år nedjustere sine forventninger.

B&O forventer, at salget er dykket 13-14 procent i regnskabsåret 2018/2019, der sluttede ved udgangen af maj.

Tidligere ventede selskabet et dyk i salget på omkring ti procent.

Sådan lød det sent mandag aften fra B&O, der er kendt for tv, lydanlæg, højttalere og høretelefoner.

- Det er klart, at vores økonomiske resultater i år ikke har været tilfredsstillende, og vi er meget skuffede over udviklingen, siger administrerende direktør Henrik Clausen i en kommentar til regnskabet.

- Vi vidste, at fjerde kvartal ville være udfordrende, og at især salget af tv til vores forhandlere var forbundet med en betydelig usikkerhed.

- Desværre har tv-salget i vores europæiske monobrand-netværk (B&O-butikker, red.) ikke normaliseret sig, som vi ellers forventede, siger han.

Med nedjusteringen er billedet vendt helt på hovedet de seneste måneder.

Ved indgangen til regnskabsåret forventede Bang & Olufsen at kunne løfte salget med ti procent. Det er dermed gået helt i bakgear.

De seneste nedjusteringer kan ifølge investeringsøkonom Per Hansen fra børsmægleren Nordnet betyde, at et salg af Bang & Olufsen kan komme i spil.

Det var også et tema for omkring tre år siden, men efterfølgende har B&O fået vendt resultaterne.

Aktiekursen blev mere næsten firedoblet fra 2015 til 2018. Bang & Olufsens markedsværdi snusede til otte milliarder kroner.

De seneste nedjusteringer har dog presset kursen markant. Markedsværdien er på den gode side af to milliarder kroner.

- Investorerne vil naturligt stille spørgsmålstegn ved bestyrelsens evner til at manøvrere selskabet og ikke mindst til at ansætte den rigtige direktør.

- Bang & Olufsen har en svær fremtid, og hele selskabet må komme i spil, skriver han i en kommentar.

B&O offentliggør årsregnskab for 2018/19 den 11. juli. Selskabet oplyste mandag, at det for det nye år forvente at kunne vende tilbage til lønsom vækst.