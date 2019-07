Bag om krisecenter for mænd

Fredericia: Center for mænd i krise begyndte sit virke 1. juni 1995 i Sjællandsgade 17 A.

Inden da havde en gruppe med Aase Kaae i spidsen været i gang med at skabe økonomisk og lokalemæssig baggrund for et tilbud, der hed "Krisecentret Stedet."

Hensigten var at skabe et center, der svarede til Fredericia Krisecenter, som er for kvinder.

Da den plan ikke umiddelbart kunne realiseres, blev der indgået en aftale med Nicolai-tjenesten om at dele lokalerne i Sjællandsgade 17. Her kunne "Stedet" etablere en rådgivning - samt til helt akutte situationer - én seng. Det første år var der tale om 122 henvendelser og 16 overnatninger.

1. september 1998 blev sengeantallet udvidet til to, og antallet af overnatninger steg til 356 på et år. I juni 2000 flyttede "Stedet" til adressen i Oldenborggade, hvor der med hiv og sving (sofaen i stuen, madras i køkkenet og kontor) kunne være fem overnattende. Samtidig blev arbejdet med mændene mere intenst med par-terapi og personlig rådgivning.

I sommeren 2003 flyttede centret en etage op og fik permanent fire sengepladser. I en periode var der også tale om tre udslusnings-lejligheder.

Driften er lagt hænderne på en række frivillige mænd og kvinder og via en telefonordning er der tale om et døgntilbud til mænd i krise.

Det nuværende "Krisecenter for Mænd i Fredericia" i Prinsessegade 81 A har fem medarbejdere, hvoraf nogle får løn.

