- Vi blev kontaktet af Bogense Yachtservice, som havde læst om os i Erhverv+, og vi har nu indgået en samarbejdsaftale med dem, sådan at man kan få båden pakket ind på deres værft på Fyn, fortæller han og tilføjer, at der også er indgået aftaler med værfter og yacht-mæglere i Horsens, Marselisborg, Struer og i Nordhavnen ved København.

THYHOLM/MARSEILLE: I februar fortalte Erhverv+ om thyholmeren Thomas Flarup og Rasmus Fredin fra Kolding, som har etableret Yachtwrapping, der pakker lystbåde ind i folie som et alternativ til det hårde slid med at slibe, male og polere båden. Siden da er der blevet travlt i det lille firma, fortæller Thomas Flarup.

- Frank kunne rådgive os om, hvordan vi optimerer produktionen - altså selve arbejdet med at få bådene pakket ind. Vi overvejer nu at tilbyde en løsning i for eksempel marinaen i Marselisborg, hvor vi kan komme ud og få løftet båden op, give den ny farve og look med wrap og søsætte den igen på én og samme dag, siger Thomas Flarup.

- Det giver en personlig udvikling. Man skal lære ikke at være bange, men selvfølgelig heller ikke opføre sig dumdristigt. Der er ikke så meget sus og dus over det, slet ikke her i starten. Vi lever på en sten og får hjælp af familie og venner. Og så har jeg rådført mig med andre erhvervsfolk. Det er fedt at få noget feedback, fortæller Thomas Flarup.

Det er lidt af et adrenalinsus, men også hårdt fodarbejde for de to iværksættere at skulle løbe firmaet i gang, især fordi salgsnetværket skal bygges op helt fra bunden.

First we take Manhattan...

Lige nu er han dog ikke i Marselisborg, men i Marseille - en af de største havnebyer ved Middelhavet - lige ud til den franske riviera, hvor det myldrer med lystyachts i en størrelse, der får de fleste danske lystbåde til at ligne modelskibe.

- Jeg har lige været i Antibes, hvor vi har wrap'et en 85 fods yacht, og derefter også én i St. Tropez - og nu er jeg på vej rundt for at tale med yacht brokers og værfter for at få nogle flere aftaler i stand. Herefter er det planen, at jeg skal fortsætte til Italien for blandt andet at deltage i en bådmesse, så vi kommer til at dække en stor del af området her ved Middelhavet, fortæller Thomas Flarup.

De store planer og den store geografiske spredning fra St. Tropez til Struer er lidt af en udfordring med salgs- og marketing arbejdet for det nyetableret firma:

- Foreløbig går det med mig selv, og vi har nu også en agent på Mallorca og i det helt sydlige Frankrig. Og med holdet fra Danmark til montage.

- Vi har hørt fra en investor, som måske ville skyde penge ind i virksomheden. Det vil vi overveje, men lige nu ville vi hellere finde en agent i Danmark, som kan arbejde for os. På længere sigt kunne det være fedt at få nogle agenter andre steder også - Hong Kong, Singapore, Sydney, Miami. Det er noget, vi drømmer om på langt sigt, men det er jo med til at motivere os på kort sigt, siger Thomas Flarup.

Følg eventyret på www.yachtwrapping.com