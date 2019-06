At finde et godt slogan er som at grave efter guld

Riberhus - lidt bedre end andre gode oste.

Selvom det er over 30 år siden, at Sven-Erik Nielsen, tidligere partner i reklamebureauet Nørgård Mikkelsen, fandt på Riberhus' slogan, har ostefabrikanten ikke set grund til at skifte det ud. Det skyldes, at sloganet stadig er relevant, mener Sven-Erik Nielsen.

- Det fortæller jo stadig noget om de oste, som bliver lavet af Riberhus. Det afgørende ved et godt slogan er, at det er relevant og fortæller om, hvad en vare eller tjenesteydelse vil mig. Det er ikke godt nok bare at lire et eller andet smart af - det skal knytte sig til produktet, siger han.

Kristina Rosengren, Senior Copywriter ved Brandhouse, er enig.

- Et slogan er det mest koncentrede stykke kommunikation, man arbejder med, når man arbejder med et brand. Brandets eksistensberettigelse skal egentlig kunne findes i sloganet. Og så skal budskabet være tydeligt og klart, så forbrugerne hurtigt kan spore sig ind på, hvad det her brand vil dem, siger hun og tilføjer, at slogans kan have forskellige opgaver.

- Nogle gange skal et slogan differentiere et produkt fra alle de andre lignende produkter ude på markedet, og det er Riberhus et godt eksempel på. Sloganet er lidt underspillet, og samtidig forstår man, at oste fra Riberhus bare lige er lidt bedre end alle de andre oste, siger hun.