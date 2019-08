Arkitekterne bag Det Ny H.C. Andersens Hus: Vi nyder godt af stor efterspørgsel på kvalitet

Jeg kan notere, at der for tiden er store efterspørgsel på arkitektonisk kvalitet, og heldigvis handler det ikke altid kun om en god pris, siger partner og arkitekt i firmaet Cornelius Vöge, Nanna Vöge. Pressefoto

Cornelius Vöge Atelier for Arkitektur står bag kommende ikoniske byggerier som Det Ny H.C. Andersens Hus i Odense og det nye vandkulturhus i København sammen med japansk stjernearkitekt.

ODENSE: Nanna Vöge er partner og arkitekt i firmaet Cornelius Vöge, der aktuelt rider på en bølge af succes. - Det går rigtigt godt for tiden, og jeg tror, det handler om, at vi nu høster frugterne af, at vi har holdt fast ved at være kompromisløse og insisteret på, at vi vil fortælle en historie med det, vi laver, siger hun. - Jeg kan notere, at der for tiden er stor efterspørgsel på arkitektonisk kvalitet, og heldigvis handler det ikke altid kun om en god pris. Vi har desuden været i gang i mange år, og vi har efterhånden fået et godt og fintmasket netværk, som kender os og som ved, hvad vi står for, pointerer Nanna Vöge. Cornelius Vöge går målrettet efter projekter, som passer til deres referencer, og nu har arkitektvirksomheden besluttet at gå mere målrettet efter større boligprojekter inden for både nybyggeri og renoveringer. - Vi har fra 2009 været involvereret i mange store kulturprojekter, og nu satser vi på at komme mere ind på det store boligmarked, siger hun.

Cornelius Vöge Etableret: 2006 i RoskildeOmsætning 2018: 10.5 mio. kroner



Resultat 2018: 0,7 mio. kroner



Antal ansatte: 15

Cornelius Vöge er blandt andet blevet kendt såvel herhjemme som i udlandet for forskellige kulturprojekter som det kommende ikoniske byggeri af et nyt vandkulturhus på Papirøen over for Skuespilhuset i den centrale del af havnen i København sammen med den japanske arkitekt Kengo Kuma. Illustration: Cornelius Vöge Atelier for Arkitektur

Ikoniske projekter Cornelius Vöge er blandt andet blevet kendt såvel herhjemme som i udlandet for forskellige kulturprojekter som det Nordatlantiske Hus i Odense og det kommende ikoniske byggeri af et nyt vandkulturhus på Papirøen over for Skuespilhuset i den centrale del af havnen i København sammen med den japanske arkitekt Kengo Kuma. - Byggeriet bliver fantastisk og yderst genkendeligt. Et byggeri, som på sin egen måde låner fra sine omgivelser og blandt andet inspireres af de mange murede gavle i tegl, der omkranser vandkulturhuset og vender ud mod havnen. Projektet vil hæve sig over plateauet, og stueetagen vil være åben med kig til bassinerne, fortæller Nanna Vöge og fortsætter: - Byggeriet vil være karakteriseret af indbyggede naturoplevelser. Det vil eksempelvis være muligt at svømme udenfor og rundt mellem de smukke grotteagtige former, og gæsterne vil få fornemmelsen af at stå inde i et vandfald, næsten som at være ude i den frie natur, men inde midt i Københavns havn.

Det Ny H.C. Andersens Hus Det Ny H.C. Andersens Hus i Odense koster 305 millioner kroner at opføre. Odense Kommune bidrager med 60 mio. kroner, mens Augustinus Fonden kommer med 20 mio. kroner og A.P. Møller Fonden med hovedparten, 225 mio. kroner.Hele projektområdet dækker 9.000 kvadratmeter, hvoraf selve museet er på 5.600 kvadratmeter. Resten af området bliver anlagt som haveanlæg med hække, træer og nye stier.



Grundsten til museet blev lagt 2. april 2019 - på H.C. Andersens 214 års fødselsdag. Det forventede åbningstidspunkt for det eventyrlige hus er første halvdel af 2021.



Per Aarsleff A/S har enterprisen på udførelsen af byggegruben.

Underjordiske haver Det Ny H.C. Andersens Hus i Odense bliver et tilsvarende ikonisk projekt, der, som Nanna Vöge udtrykker det, "bygges i respekt for de omgivelser, det skal indgå i." - To tredjedele af museet vil ligge under terræn med blandt andet haver en etage under jorden. Museet bygges i flotte organiske former og med en indretning, der leder tankerne hen på fortællingen om den flyvende kuffert. Besøgende bliver ført gennem museet via en lang række oplevelser og fortællinger, og vi leger med mange spændende modsætninger som stor og lille, ude og inde, åben og lukket, forklarer en tydeligt begejstret Nanna Vöge. Den kommende museum for den verdensberømte eventyrdigter bygges i et stort haveanlæg og får tre pavilloner med en nyfortolkning af bindingsværk i de ydre konstruktioner i respekt for de gamle huse omkring museet. Grundstenen blev lagt på digterens 214 års fødselsdag - 2. april 2019.