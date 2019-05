Arbejdsmarkedet fortsætter frem: 3600 flere job i marts

Der er fortsat fremgang på det danske arbejdsmarked, hvor flere kommer i job.

Antallet af lønmodtagere steg med 3600 i marts sammenlignet med måneden før. Det sender det samlede tal op på 2,78 millioner, oplyser Danmarks Statistik.

Tallet har været stigende 71 måneder i træk. Fremgangen i marts dækker over 3100 nye job på den private del af arbejdsmarkedet, mens det offentlige tæller resten.

Cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank påpeger, at opsvinget i økonomien ser ud til at fortsætte.

- Der har ellers været bekymring for, at bekymring i verden omkring os ville dæmpe det danske opsving og få jobvæksten til at gå ned i gear, men det kan vi altså ikke se noget til, skriver han i en kommentar.