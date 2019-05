Appel til politikerne: Landbruget vil gerne være grønnere, men det kræver hjælp

BØVLINGBJERG: - Landbruget spiller en vigtig rolle i klimakampen.

- Men erhvervet har ikke råd til at løse alle problemer alene. Det burde være en samfundsopgave, lyder det fra en af landbrugets topfolk.

Han understreger igen og igen, at landmændene ikke er sure eller vil være på tværs.

- Vi vil gerne være en del af løsningen, som han siger.

Der var ellers engang, hvor man drillende sagde, at man først skulle have ondt af en landmand, hvis han holdt op med at brokke sig. Sådan er det ikke længere. Tonen er blevet mere ydmyg - ikke mindst efter finanskrisen, hvor mange landmænd fik sig en gevaldig mavepuster.

- Bankerne er som regel nemmest at arbejde sammen med, når det går godt. Og op gennem 00'erne var det for landbruget, som det var for husejerne: Der blev lånt rigtig mange penge. Man købte jord, og inden der var gået et år, var jordprisen steget så meget, at banken var ivrig for at låne flere penge ud.

- Mange købte dyre mælkekvoter, og nogle blev rådet til at optage swap-lån i schweizerfranc, fordi alle troede, at renten ville stige. Det er alt sammen medvirkende til, at landbruget har alt for meget gæld i dag, siger Kristian Gade, formand for Holstebro-Struer Landboforening og bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer.

Han kender selv familier, som har måttet forlade gården, fordi gælden voksede dem over hovedet, da mælkekvoterne ikke længere var det papir værd, de var skrevet på, jordpriserne styrtdykkede, og kødpriserne raslede ned. Og bankerne strammede kreditskruen.

- Priserne for vores produkter er nogenlunde stabile, men de er stadig på for lavt niveau. Derfor har nogle af de gældsplagede landmænd måttet give op. Man skal huske på, at når det gælder landbrug, så er det jo ikke bare dit firma, der ryger. Det er også familiens hjem. Det er virkelig tragisk, siger Kristian Gade.