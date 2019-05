Analytiker: SAS-forlig er et stort skridt i gal retning

SAS-forliget med selskabets piloter i Danmark, Norge og Sverige er et stort skridt i den forkerte retning for SAS.

Det mener aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen, der følger flybranchen tæt.

- Det her har været en umanerligt dyr strejke for SAS.

- Jeg sidder lidt med fornemmelsen af, at det kan godt være, at piloterne ikke har fået et fast greb om styrepinden i cockpittet med det her. Men de har i hvert fald sparket døren ind og taget det første skridt.

Strejken begyndte fredag 26. marts og varede i syv dage.

Selv om parterne er nået til enighed, går endnu et døgn, før selskabet er tilbage i vant tempo. Det forklarer SAS-chef Rickard Gustafson på et pressemøde sent torsdag aften.

Gustafson kunne på mødet ikke sige, hvad pilotstrejken har kostet selskabet.

Jacob Pedersen vurderer dog, at strejken har gjort et indhug på cirka en halv milliard svenske kroner, svarende til omkring 350 millioner danske kroner.

Aktieanalysechefen anerkender, at den treårige overenskomstaftale, der sikrer piloterne 3,5 procent mere i løn, er langt fra den stigning på 13 procent, som piloterne gik efter.

Alligevel er de en smule over, hvad der ellers ses på arbejdsmarkedet, og det vil sætte spor i firmaets økonomi.

Det er ifølge Jacob Pedersen meget tidligt at spå om, hvad lønstigningerne og den mindre fleksibilitet for SAS vil koste på sigt. Han vurderer dog, at det er omkring 100 millioner årligt.

- SAS-ledelsen skal tilbage i kontorerne nu og finde ud af, hvordan i alverden man vil sikre, at man kan få arbejdet yderligere besparelser ind i de spareplaner, der allerede er i gang, så man kan kompensere for den her aftale, siger Jacob Pedersen.

Han forventer, at piloternes lønhop og generelt bedre arbejdsvilkår giver de andre medarbejdergrupper blod på tanden til de kommende forhandlinger.