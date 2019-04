Ifølge analytiker kæmper SAS for at flytte piloters arbejdstid til de dele af året, der er mest brug for den.

Hvis SAS ikke finder en aftale med sine piloter torsdag, kan det koste selskabet dyrt.

I værste fald kan en konflikt koste selskabet sit overskud på mindre end to uger, vurderer aktieanalysechefen hos Sydbank, Jacob Pedersen.

- Det vil blive meget dyrt for SAS. Jeg vil forvente, at det vil koste omkring 75 til 100 millioner svenske kroner om dagen, hvis alle SAS' fly skulle parkeres på landjorden på grund af sådan en strejke.

- Det er et selskab, som jeg regner med, vil kunne levere et overskud i det her regnskabsår på én milliard svenske kroner. Så det vil ikke tage ret mange strejkedage, før det overskud er væk.

Dermed kan udsigten til et overskud i år muligvis være spist på mellem 10 til 14 dage med en lammende strejke.

SAS' piloter i Danmark, Sverige og Norge har varslet en strejke fra fredag, hvis der ikke indgås en aftale inden da. Torsdag er der møder hos Norges mæglingsinstitution, Riksmekleren.

I alt udgør de 1500 piloter cirka 95 procent af SAS' piloter.

Omkring 30 procent af de bookinger, der foretages gennem SAS, er dog på fly fra enten SAS' alliancepartnere i Star Alliance eller hos underleverandører, der ikke påvirkes af strejken.

Men de sidste 70 procent af afgangene forventes at blive ramt af strejken.

En central del af forhandlingerne mellem piloterne og SAS handler om arbejdstid og løn.

SAS ønsker groft sagt fleksibilitet til at koncentrere piloternes arbejdstimer, når der er kunder i butikken - altså i ferieperioderne. Det er ifølge Jacob Pedersen nødvendigt for SAS at være mere fleksible end sine konkurrenter.

- Det er noget af det, der gør, at SAS kan få hele trafikprogrammet til at gå op og bruge arbejdskraften optimalt, siger han.

- Det er man nødt til at kunne, fordi lønningerne hos rigtig mange de skandinavisk ansatte er højere end hos mange af SAS' konkurrenter.

Modsat kan piloterne ifølge Jacob Pedersen pege på, at der er pilotmangel, og at SAS de seneste fire år har haft pæne overskud.

75 til 100 millioner svenske kroner svarer til omkring 50 til 70 millioner danske kroner.