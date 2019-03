Analyse: Lego-familien bøvler med at sætte milliarder af kroner i arbejde

Hver morgen står Kirkbis direktør Søren Thorup Sørensen op til et positivt problem: At finde investeringer, der kan få Lego-familiens milliardformue til at yngle.

Søren Thorup Sørensen, tidligere finansdirektør i A.P. Møller-Mærsk, får konstant flere penge at arbejde med, for Lego-klodserne bliver ved med at skabe store overskud til Billund-virksomheden, og pengene skal jo bruges til et eller andet.

I 2018 tjente Lego over otte milliarder kroner, og de syv milliarder blev udbetalt til ejerne. Året før var historien den samme. Det er 14 milliarder kroner, der skal sendes i arbejde i løbet af blot to år.

Lego Fonden ejer 25 procent af Lego og får derfor også en klækkelig formue, som blandt andet bruges til velgørende formål ude i verden.

Men resten ender i pengetanken Kirkbi, der hører under Søren Thorup Sørensens vinger. Han har lovet Lego-familien, Kjeld Kirk Kristiansen og hans tre børn, at han kan levere et afkast, der hen over tre-fem år er større end inflationen.

Det lyder måske beskedent, for inflationen - altså prisstigningerne i samfundet - er ikke ret høj. Men opgaven er i virkeligheden svær, for der er ikke plads til mange fejlskud, før Søren Thorup Sørensen og hans folk har gjort mere skade end gavn.

Lego og det engelske selskab Merlin Entertainments, der driver Legoland-parkerne, er Kirkbis kerneforretning. Det står slet ikke til diskussion, at familiens guldæg er placeret her og skal fortsætte med at være det i mange generationer frem.

Men derudover står verden åben for Søren Thorup Sørensen og hans investeringsteam. Begrænsningerne er få, og de er faktisk skrevet ned, hvis man leder længe nok i Kirkbis årsrapport.

Her står, at Kirkbi "udelukker investeringer i visse brancher, herunder tobak, våben, spil og voksenunderholdning". Med det sidste menes pornofilm, sexlegetøj og lignende produkter.

Men selv med denne rettesnor er det svært at ramme rigtigt.

Engang valgte Kirkbi-folkene at sætte en del af formuen i Matas. Den gamle danske materialistkæde har i mange år været en solid pengemaskine, og efter børsnoteringen i 2013 har aktionærerne lunet sig ved høje årlige udbytter.

Men butiksdrift er en vanskelig størrelse i disse år, og det rammer også Matas. Aktiekursen er dykket, og Kirkbi har trukket følehornene til sig. Efter et trecifret milliontab er langt hovedparten af Lego-familiens Matas-aktier nu solgt.

I 2014 købte Kirkbi sig ind i Falck. Den ikoniske - og dengang nærmest pletfri - redningsvirksomhed passede fint til Lego-familiens profil, og med Falcks store vækstplaner lignede det også en god forretning.

Nu er det kommet frem, at Falck har opført sig "helt uacceptabelt", som Søren Thorup Sørensen udtrykker det med henvisning til den rapport, som Konkurrencerådet udsendte tidligere i år. Den handlede selvfølgelig om Falcks chikane af hollandske Bios, der vandt et ambulanceudbud for næsen af Falck.

I de seneste år har Falck leveret elendige regnskaber med røde tal på bundlinjen, og det trækker også ned i Kirkbis overskud.

Oven i det kan man lægge de betydelige tab på aktiemarkederne i slutningen af 2018, som også ramte mange almindelige pensionsopsparinger.

Resultatet blev, at Søren Thorup Sørensen sidste år måtte se sine investeringer tabe 900 millioner kroner i værdi mod en gevinst på fire milliarder kroner året før.

Da året var omme, var Kirkbis formue dog stadig på knap 83 milliarder kroner.

Søren Thorup Sørensens positive problem er ikke blevet mindre.