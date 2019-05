Analyse: Erhvervsfolk tænker rationelt

Der er en verden til forskel på at drive virksomhed og bedrive politik, og derfor afstår mange erhvervsfolk fra overhovedet at udtale sig om politik - i hvert fald til citat.

Men holdninger er der masser af i erhvervslivet, og det kom til udtryk med Børsens måling i denne uge, der viste, at landets topchefer har en regering med Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Det Radikale Venstre som højeste ønske.

I erhvervslivet elsker man stabilitet og forudsigelighed omkring de rammevilkår, man skal arbejde indenfor, så tanken om en robust koalition på tværs af midten af dansk politik er besnærende.

Det forudsætter naturligvis, at sådan en regering er levedygtig og mere succesfuld end det seneste forsøg, der blev gjort i 1978 med Anker Jørgensen (S) som statsminister og V-formand Henning Christophersen som udenrigsminister. Det holdt i mindre end to år.

Men taler man med erhvervsfolk, er det tydeligt, hvad der nager ved den nuværende regering, der baserer sit flertal på Dansk Folkeparti.

Et af koryfæerne i dansk erhvervsliv, den tidligere Novo Nordisk-topchef Mads Øvlisen, gik for nylig på talerstolen på interesseorganisationen Dansk Erhvervs årsmøde. Han fortalte forsamlingen af erhvervsledere og politikere om, hvordan han engang var stolt af at rejse rundt og være dansk. Men det er åbenbart ikke længere tilfældet, for han savner en ændring af den politiske retorik, så han atter kan føle værdighed og stolthed som dansker ude i verden.

Han sigter naturligvis til den stramme danske udlændingekurs, som masser af eksportvirksomheder tvinges til at forholde sig til.

Opfattelsen er, at med en bred regering henover midten vil man kunne undgå at inddrage Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Stram Kurs.

Og nok så vigtigt for erhvervsfolk: Det vil være et alternativ til en S-regering med støtte fra SF og Enhedslisten. Kun fire procent af topcheferne foretrækker en mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet.

Men politik er en svær størrelse. For en erhvervsmand eller -kvinde virker det ellers utroligt rationelt at lade Socialdemokratiet og Venstre sætte sig omkring et mødebord og indgå et kompromis.