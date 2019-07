Amerikansk storbank tjener milliarder på opsving i USA

Opsvinget i USA kan også mærkes på bankbøgerne i den amerikanske storbank JPMorgan Chase. Banken har tirsdag præsenteret sit regnskab for første halvår.

I andet kvartal - altså april, maj og juni - har banken haft et resultat på 9,7 milliarder dollar, når alle indtægter og udgifter er gjort op. Det svarer til et overskud på 64,5 milliard kroner.

En del af overskuddet stammer fra, at flere kunder har været i banken for at optage et lån.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters det bedste resultat, banken nogensinde har præsteret.

- Vi har haft et stærkt andet kvartal og første halvår i 2019, hvor vi har nytte af vores brede, globale forretningsmodel, siger topchef James Dimon.

- Vi fortsætter med at se det positive momentum blandt amerikanske forbrugere - sunde niveauer af tillid, solid jobskabelse og højere lønninger - hvilket man kan se i vores afdeling for forbrugere.

I samme ombæring har storbanken dog også valgt at nedjustere sine forventninger til, hvad den får i renteindtægter i år.

Tidligere forventede banken at hive 58 milliarder dollar ind i indtægter på renter i år. Det har banken barberet en halv milliard dollar af.

Den nyhed betyder, bankens aktie er faldet, trods overskuddet.

JPMorgan Chase er ifølge nyhedsbureauet AP USA's største bank målt på mængden af aktiver.