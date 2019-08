Det er en stadig dyrere forretning for PFA at sælge syge- og ulykkesforsikringer, viser halvårsregnskab.

Pensionskassen PFA har i første halvdel af 2019 hentet et højere afkast end nogensinde før i PFA's historie. Til gengæld har PFA's syge- og ulykkesforsikring mere end tredoblet sit underskud og bragt PFA's resultat i minus.

I pensionsafdelingen rådede PFA over præmier for 19,7 milliarder kroner, der blev brugt til at skabe et afkast på 39,8 milliarder kroner.

- De højeste afkast er skabt på det amerikanske aktiemarked, mens emerging marked-aktier (aktier fra fremstormende markeder, red.) og danske aktier har givet lidt lavere afkast, skriver PFA i sit halvårsregnskab.

Selve PFA's pensionsforretning gav i den proces et overskud på en halv milliard, hvilket ligner resultatet fra første halvår i 2018.

Ovre i den del af PFA, der leverer syge- og ulykkesforsikringer, er tingenes tilstand dog blevet værre. Hvor hele 2018 gav et minus på 1,1 milliard kroner, har PFA allerede for første halvår tabt næsten det samme beløb.

En del af årsagen er ifølge PFA en overgang til det såkaldte VA-tillæg, men det er dog ikke hele historien, står der i regnskabet:

- Udviklingen i skades- og reaktiveringsniveau har dog også været ugunstig, hvilket bidrager til det negative resultat, skriver PFA.

- Der arbejdes fortsat med igangsatte initiativer for varig bedring af syge- og ulykkesresultatet.