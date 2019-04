Amazon skovler penge ind

Den globale e-handels-gigant Amazon vinder stadigt flere forbrugeres hjerter, og det sender konstant flere penge ned i lommerne på verdens rigeste mand, Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos.

Alene i årets første tre måneder tjente Amazon et overskud på 24 milliarder kroner. Det er dobbelt så meget som i samme periode sidste år, viser regnskabstallene, der blev offentliggjort sent i torsdags.

Salget voksede med 17 procent til 400 milliarder kroner - og vi taler stadig kun om årets første kvartal.

Det er derfor ikke uden grund, at mange virksomheder holder nøje øje med udviklingen i Amazon. I dag tager det stadig typisk flere dage, før danske forbrugere modtager varer, som de har købt på Amazons netbutikker i eksempelvis England, Tyskland eller USA.

Alligevel er Amazon i dag på andenpladsen på listen over de mest brugte netbutikker i Danmark - kun overgået af den tyske tøjhandler Zalando. Det viser den seneste opgørelse fra Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH).

Hvis Amazon vælger at etablere sig i Norden, vil danske kunder blive stillet dag til dag-levering i udsigt, og dermed kan Amazon for alvor tage en stor bid af danskernes indkøb på nettet.

DANA, de selvstændige erhvervsdrivendes a-kasse, spurgte sidste år sine medlemmer om deres syn på Amazon. 67 procent svarede, at det vil få store konsekvenser for især detailhandlen, hvis Amazon etablerer sig i Danmark.

Undersøgelsen viste til gengæld også, at næsten halvdelen - 48 procent - af de selvstændige så det som en ny mulighed for at gøre forretning, hvis Amazon kommer i en dansk udgave.

Amazon blev grundlagt i 1995 af Jeff Bezos, oprindeligt som en boghandel på nettet. I dag har virksomheden en markedsværdi på lige under 1000 milliarder kroner på den amerikanske Nasdaq-børs.