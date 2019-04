Amazon kommer: Lokale virksomheder er ikke klar

Ny forskning viser, at flertallet af virksomhederne i Syd- og Sønderjylland ikke er opmærksomme på Amazons betydning. Virksomhederne prioriterer sjældent salgskompetencer inden for handelsplatformen, når de ansætter nye medarbejdere.

- Alt tyder på, at Amazon er på vej til Norden, og vores tal her viser, at de lokale virksomheder totalt har overset Amazon som spiller på det danske marked, fortæller Søren Hansen, der er adjunkt på Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg, som forklarer, at det i værste tilfælde kan skabe en uheldig situation på små virksomheder, der potentielt vil kunne få svært ved at klare sig.

Ifølge forskningsgruppen, der består af tre undervisere fra Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg, er det vigtigt for lokale virksomheder, at de er opmærksomme på Amazon, hvis de skal klare sig godt.

Under julesalget i 2018 solgte Amazon mere end en milliard varer i USA alene. Halvdelen af disse salg var fra små og mellemstore virksomheder, der bruger Amazon som salgsplatform. Det viser tal fra Amazon i en pressemeddelelse. Med en afdeling i Norden vil danskere kunne handle gennem Amazons salgsplatform på dansk og få adgang til varer, som de ellers ikke vil kunne få sendt til Danmark fra Amazons tyske, engelske eller amerikanske lagre. På den måde vil Amazon blive lettere tilgængelig og mere attraktiv for de danske kunder.

Forskning og udvikling: Lokale virksomheder i regionen er ikke forberedte på, at e-handelsgiganten Amazon snart gør sit indtog i Norden. Det viser ny forskning foretaget af Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Her har en forskningsgruppe undersøgt, hvilke kompetencer lokale virksomheder prioriterer, når de vælger nye medarbejdere. Her er det kun omkring hver femte virksomhed, som prioriterer, at deres kommende medarbejdere har kompetencer inden for de udfordringer og muligheder som følger med, når Amazon kommer ind på det danske marked.

100 virksomheder spurgt

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet DigiGrow. Her har forskerne gennem et spørgeskema spurgt 100 lokale virksomheder, hvilke digitale kompetencer de prioriterer, når der skal ansættes nye medarbejdere. Her opdagede forskningsgruppen, at det var kompetencer inden for brug af Amazon, som virksomhederne prioriterede lavest.

Det mener forskningsgruppen er et problem, ikke kun fordi Amazon har masser af salgsmuligheder, men også fordi Amazon kan komme til at fungere som konkurrent til mange af de små virksomheder på det danske marked.

Søren Hansen forklarer, at de lokale virksomheder kan afværge en potentiel krise og vinde mere salg, hvis de er opmærksomme på Amazon i god tid.

- Vi anbefaler, at de får lavet en plan for, hvad de kan gøre for at bruge Amazon bedst muligt til deres fordel, siger han.

- Amazon kan komme til at tage de danske virksomheder på sengen, hvis de ikke forbereder sig på det, tilføjer adjunkt Heidi Birkler, og forklarer, at Amazon i lige så høj grad kan blive en salgspartner for virksomhederne, som det kan blive en konkurrent.