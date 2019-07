Airbus scorer kassen på 737-konkurrent

Mens Boeing kæmper med et flyveforbud for sine 737 MAX-fly, leverer Airbus fly og milliarder på bundlinjen.

Mens Boeing kæmper med et flyveforbud for flytypen 737 MAX, leverer konkurrenten Airbus fly på stribe og et overskud på milliarder på bundlinjen.

Det fremgår af det regnskab for andet kvartal som Airbus onsdag har fremlagt.

Her kan man læse, at Airbus i den første halvdel af året har mere end fordoblet sit overskud efter skat til omkring ni milliarder kroner.

Den voldsomme vækst tilskriver Airbus særligt leverancer af de fly, der kaldes A320-familien. Det er en række passagerfly, der typemæssigt er en direkte konkurrent til Boeings 737 MAX.

Mens 737 MAX har flyveforbud, har Boeing stoppet leverancerne af flyene, hvilket blandt andet har gjort ondt på luftfartsselskaber som Ryanair.

Airbus, der er Europas største flyproducent, skriver i sit regnskab, at det også må forvente udfordringer med sine leverancer.

- Anden halvdel af året ser fortsat udfordrende ud i forhold til leveringer og cashflow, skriver direktør Guillaume Faury.