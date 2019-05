- Vi er ni mennesker i byledelsen, deriblandt borgmesteren og en ejendomsmægler, som mødes en gang om måneden for at være med til at udvikle byen, så den kan blive Danmarks hyggeligste købstad og handelsby. Vi fokuserer på fremdrift og emner som digitalisering og events, så der sker noget i byen. Vi sørger for, at butikkerne bliver digitaliseret og opkvalificeret, og så kan vi linke til dem på en ny hjemmeside, www.aabenraacity.dk som går i luften 3. juni. Her vil man også kunne finde spisesteder, og hvor man kan parkere, fortæller Helle Malene Kjølsen Olsen, der er koordinator i byledelsen og lige som Dorthe Bjerrum Hilbig holder til i det gamle rådhus i Storegade i den sydlige ende af den lange gågade, og således har byens detailhandel tæt inde på dagliglivet.

Helle Malene og Dorthe med efternavnene Kjølsen Olsen og Bjerrum Hilbig er ikke bare forbrugere som alle vi andre, men også som henholdsvis direktør i Business Aabenraa og event manager i Shop i City med i byledelsen, som er sat i verden for at sikre en fremtid for butikslivet i kommunens centerby. Omgivet af forbrugerfristende større indkøbscentre i Kolding, Sønderborg og Flensborg samt øget nethandel er der udfordringer nok at tage fat på.

Det kunne Helle Malene og Dorthe, da deres børn skulle konfirmeres her i foråret, og det er bare en af flere faktorer, der skal stemme for, at man har sunde og veldrevne butikker i gågaden i Aabenraa.

Flere butikker

- Vi har fremgang i antallet af butikker. I øjeblikket har vi kun 17 ledige lejemål ud af 144, i 2016 var tallet 46, påpeger Dorthe Bjerrum Hilbig.

- Uden at vi selv leger ejendomsmæglere, sørger vi hele tiden for at vide, hvis der bliver ledige lejemål. Så kan vi kontakte nye butikker eller eksisterende butikker, som måske kan slå sig sammen. Nogle, som for eksempel tøjbutikken Aaskov, har også valgt at bygge nyt. 80 procent af butikkerne har øget omsætningen, og vi hører i hverdagen, at det går godt. Vores største konkurrent er nok Kolding Storcenter, men vi har mange gode tøjbutikker her i byen, siger citychefen.

- Og der er ikke tradition for at købe tøj i Flensborg, dertil er moden for forskellig, supplerer Helle Malene Kjølsen Olsen.

- Omvendt ser vi flere og flere tysktalende kunder i vores butikker. Vi har en god blanding af kædebutikker og specialbutikker med H&M og Føtex som ankre, og vi har en jo en lang gågade, der ligger samlet og er let at overskue. Byrådet ved, hvad det vil med byen. Et enigt byråd prioriterer Aabenraa som hovedby og har lavet en visionær plan, som man er i gang med at implementere - blandt andet med en manual for forskønnelse, og det smitter af, så resten af byen følger med. Politikerne vil deres gågade.

- Det er vigtigt, at vi kan byde folk på oplevelser hele tiden. Vi har Open by night to gange, Black Friday, børnehaver i byen, julehjerteby, streetfood-arrangement, ungdomsevent med djs's, og vi har lavet Montmartre oppe i byen, så vi har gjort os synlige over for kunderne, siger Dorthe Bjerrum Hilbig.

- Hvis vi skulle mangle noget, er det en Søstrene Greene og en familierestaurant.