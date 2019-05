AI oversætter bare bedre

- Det virker sådan, at du som dansker kan skrive en tekst på engelsk. Hvis du ikke kan huske et bestemt ords oversættelse, så skriver du bare ordet på dansk, og Write Assistant giver dig automatisk forslag til oversættelser. Du slipper altså for at gå et andet sted hen og slå det op, og du kan blive i dit flow, siger Peter Revsbech.

ODENSE: - Vi vil med Write Assistant øge forståelsen mellem mennesker. Det har verden aldrig haft mere brug for end nu. Det kan vi vist godt sige, uden at blive alt for politiske.

- Vi har enorme mængder af data fra vores ordbøger og tekster, så den kunstige intelligens har allerede noget, som den kan begynde at lære på. Det virker jo sådan, at AI'en skal lære ved at få fodret data-eksempler. Når den har set nok, kan den begynde at gætte ret overbevisende på løsninger.

Ordbogen.com har per 1. maj i samarbejde med Syddansk Universitet ansat en erhvervs-ph.d. fra Syddansk Universitet, der skal udvikle den kunstige intelligens, som skal erstatte motoren i Write Assistant. Projektet tager tre år, og alle regner med, at Write Assistant er markant bedre, når projektet er afsluttet. Men allerede ét år inde i projektet håber Michael Walther, at den kunstige intelligens er blevet så god, at den kan bruges:

- Vores algoritme er god nok til at være et godt og nyttigt redskab i dag. Men den kan simpelthen ikke blive bedre uden kunstig intelligens. Det er ikke muligt for mennesker at kapere alle tænkelige situationer, og hver eneste gang, vi vil gøre det bedre, så vil vi overse en masse. Hvorimod den kunstige intelligens finder alle nuancer og mønstre, og derfor laver algoritmer, som mennesker ikke kan komme i nærheden af.

- Universiteterne er motiveret af at kunne få lov til at prøve deres teorier af i praksis og se effekten af det. Du kan sammenligne det med medicinstuderende, der brænder for at komme i gang med at prøve deres teorier af på rigtige mennesker. Dataloger vil på samme måde gerne finde ud af, hvad deres forskning betyder i praksis, siger Michael Walther.

- I alt fem universiteter har indvilliget i at hjælpe til i det her ph.d. samarbejde. Det giver god mening, fordi hvert universitet har deres egen specifikke ekspertise, som de kan byde ind med. Jeg ser det som et stort puslespil, hvor alle sidder med en brik, som de kan spille ind.

For at sikre sig alle de rigtige kompetencer har Ordbogen.com etableret et samarbejde med i alt fem universiteter, der skal hjælpe i udviklingen af Write Assistants AI-motor, fortæller Michael Walther:

AI med sund skepsis

Selvom datalogerne fra universiteterne er dygtige og forventeligt forbedrer Write Assistant betragteligt, så har ordbogen.com en større udviklingsopgave foran sig også. For selvom motoren i produktet er kunstig intelligens, så er det faktisk alt uden om motoren, der får produktet til at køre.

- AI-motoren er kun en tredjedel af det her. Brugerfladen, opsætningen, markedsføring og alle de tonsvis af andre ting omkring Write Assistant bliver en lige så stor udfordring at udvikle på. Det skal man huske, siger Michael Walther.

Peter Revsbech nikker og skyder ind:

- Vi tror ikke, at kunstig intelligens er svaret på alting. Vi er også forretningsfolk. Og det er ikke sådan, at vi bare inviterer de her universiteter ind, smider benene op på bordet, og tænker at nu ordner AI bare det hele for os. Men vi tror på, at AI er en del af det, der skal til for at komme videre med det her. Jeg kalder Write Assistant sprogets lommeregner, og jeg tror på, at det vil revolutionere oversættelse på samme måde, som lommeregneren gjorde regning nemmere, siger han.

- Og på sigt skal Write Assistant også kunne mere end at oversætte ord. Den skal kunne sikre, at man skriver med den rigtige stil i forhold til målgruppen. Og den skal sikre, at man kan få sin personlige skrivestil med over i det andet sprog. Det er en stor opgave, men vi mener at den kunstige intelligens kan lære det, siger Peter Revsbech.