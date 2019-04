Årsregnskab: Lukkede butikker koster dyrt for Coop

Dagligvaregiganten åd store engangsomkostninger sidste år, men til gengæld forventes samtlige kæder fra Fakta og Kvickly til Irma og brugserne at tjene penge i år - for første gang nogensinde.

Dagligvarer: Især discountkæden Fakta trækker ned i dagligvarekoncernen Coops regnskab, der blev godkendt på et landsrådsmøde i Middelfart i weekenden.

Den medlemsejede koncern lukkede sidste år 82 butikker, heraf langt de fleste i Fakta-kæden, og det udløste ekstra omkostninger på over 600 millioner kroner.

- 2018 skulle blive året, hvor vi tog nogle hårde beslutninger. Vi er en tålmodig ejer af butikker og holder dem i live længst muligt. Men hvis vi har prøvet alle muligheder, og en butik efter to år stadig kører med røde tal, så står den og blinker som en potentiel lukning, siger Peter Høgsted, topchef i Coop, i et interview til avisen Danmark.

Salget i hele koncernen faldt med små 900 millioner kroner til 42,8 milliarder kroner, men det skyldes især tabt omsætning fra de lukkede butikker.

Ser man alene på de overlevende knap 1100 butikker og varehuse, steg omsætningen her med cirka 200 millioner kroner.

Overskuddet voksede fra 412 millioner kroner til 624 millioner kroner, men det dækker også over flere enkeltposter. Sidste år solgte Coop det store ejendomskompleks Sønderhøj i Aarhus, hvor Coop i gamle dage havde flere af sine egne fabrikker. I dag har blandt andet Arla Foods hovedkontor i området. Salget gav en ekstraordinær gevinst på næsten 800 millioner kroner, og pengene er øremærket et stort it-projekt, der skal erstatte de grundlæggende it-systemer i Coop, hvoraf nogle stammer tilbage fra 1960'erne.

- Vi har et selvforskyldt stort efterslæb af it-investeringer. Vi plejer at sige, at sidste gang, vi investerede i it, var i 1965. Det er mange år siden. Så vores it er bundet sammen af gaffatape og står og puster, siger Peter Høgsted.

Alene i 2018 skubbede Coop 420 millioner kroner i it-investeringer, der baseres på en løsning fra den tyske it-gigant SAP.

- Vi vil være digitalt førende på dagligvaremarkedet i Danmark. Det koster nogle investeringer, siger Peter Høgsted.

Coop har ambitioner om at være førende på digitalisering og er allerede langt fremme med en app, som 1,1 millioner danskere har installeret på deres mobiltelefoner. Appen er kundernes genvej til medlemstilbud og bonus, der i 2018 slog rekord med et udbytte til medlemmerne på 887 millioner kroner.

Tilbuddene var også med til at løfte medlemstallet med 54.000 nye medlemmer, så Coop i dag ejes af 1,8 millioner danskere.

I år forventer Coop et lidt bedre resultat end sidste år, hvis man ser bort fra de store enkeltposter i 2018. Ifølge Peter Høgsted er koncernen kommet godt fra start, og det kan betyde et afgørende vendepunkt i andelsvirksomhedens historie.

- Det var først planen, at det skulle ske i 2020, men hvis vi tager de optimistiske briller på, tror vi, at vi kan komme ud af 2019 med overskud i alle vores kæder, siger han og tilføjer:

- Det er i så fald første gang i 152 år, at alle er i grønt.

Mest bemærkelsesværdigt er det, hvis Fakta-kæden kommer til at tjene penge. Det har den ikke gjort siden 2012. Det var året efter, at Coop flyttede Faktas hovedkvarter fra den oprindelige adresse i Vejle til Coop-domicilet i Albertslund på Københavns Vestegn.

Coop har endnu ikke offentliggjort præcise tal for Fakta-kædens resultater i 2018, men det står klart, at koncernen har nedskrevet værdien af Fakta med 270 millioner kroner sidste år. Siden nytår i år er der tilført 150 millioner nødhjælpskroner fra moderselskabet til Fakta "med det formål at genoprette egenkapitalen og understøtte Faktas udvikling", som det hedder i regnskabet.

Varehuskæden Kvickly har tidligere lidt under en dårlig økonomi, men trives i dag som en spydspids i Coops arbejde med at levere nemme måltidsløsninger til kunderne. Superbrugsen og Dagli'brugsen samt den københavnske luksuskæde Irma bidrager alle pænt til Coops overskud.

Den evige rival, Salling Group med kæderne Netto, Føtex og Bilka, har endnu ikke offentliggjort 2018-tal, men har traditionelt tjent væsentligt flere penge end Coop. I 2017 tjente den fondsejede koncern 1,7 milliarder kroner ud af en omsætning på 59 milliarder kroner.

- Hvor stort bør Coops overskud være?

- Hvis vi betaler 900 millioner kroner tilbage til vores ejere i form af bonus og medlemstilbud, og vi samtidig tjener nok penge til, at vi kan investere i fremtiden, er vi godt tilfredse. Hvis vi tjente alt for mange penge, skulle vi bare betale endnu flere penge tilbage til vores ejere, siger Peter Høgsted.