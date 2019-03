Selv om TDC ikke vil have Huawei til at bygge 5G-netværket, vil deres teknologi stadig spille en rolle.

Byt til nyt duer ikke, når det gælder mobilnettet.

Så selv om TDC mandag meldte ud, at man havde hyret selskabet Ericsson til at opgradere mobilnettet til 5G i stedet for kinesiske Huawei, vil teknik fra den kinesiske teknologigigant stadig være en del af systemet.

- Det, man har investeret i forbindelse med 3G og 4G-nettet, kommer med videre i 5G-systemet. Det er ikke sådan, at man skifter det hele ud. Så snart, systemerne er der, går der mange år, før man skifter det ud.

- Så på den måde kommer 5G-nettet til også at bygge på teknologi fra Huawei, siger Gert Frølund, professor ved Aalborg Universitet, der har stor indsigt i 5G.

TDC's samarbejde med Huawei har den seneste tid været genstand for stor debat.

Politikere og eksperter på stribe har udtrykt bekymring for, at centralnervesystemet i det moderne samfund, 5G-netværket, ville kunne misbruges af den kinesiske stat gennem Huawei.