40 medarbejdere på trykkeri risikerer at miste sit arbejde

Jysk Fynske Medier planlægger at lukke trykkeriet i Kolding. Koncernen har fået et tilbud fra ekstern partner, der giver en besparelse på et mindre tocifret millionbeløb. I første omgang forhandles der om at finde samme gevinst internt.

Kolding: Antallet af trykte avissider skrumper fortsat, og derfor planlægger Jysk Fynske Medier at lukke trykkeriet i Vonsild ved Kolding. Dermed står cirka 40 fastansatte, blandt andre trykkere og pakkere, til at miste arbejdet på trykkeriet.

- Oplagene og sidetallene er vigende, og sådan har det været i mange år. Og på et eller andet tidspunkt, så er vi nødt til at kigge på den kapacitet, som vi råder over. I den proces har vi fået et spændende tilbud fra en anden partner, der er interessant rent økonomisk, og det betyder, at vi forhandler om at lukke trykkeriet i Vonsild. I dag har vi overkapacitet på trykkerierne, siger driftsdirektør Bjarne Munck.

Koncernen har forgæves forsøgt at hente opgaver ind til trykkerierne, og i den proces har koncernen i stedet fået et konkret tilbud fra en ekstern partner, hvor Jysk Fynske Medier sparer et mindre tocifret millionbeløb, forklarer driftsdirektøren.