34.000 overnattende gæster årligt: Nu udvider Slukefter Kro med flere værelser

VEDSTED: 48 værelser. Så mange var der, da Torben Skaarup overtog Slukefter Kro i 2008. Siden er der kommet flere til, så der i dag er 52 værelser. Men der er ikke værelser nok på kroen, derfor skal der laves yderligere syv værelser i løbet af det næste år.

Forberedelserne er i gang. Kroejeren har købt et af nabohusene, som skal huse de nye værelser.

Huset er allerede gjort klar til, at håndværkerne kan gå i gang med at lave de nye værelser. Torben Skaarup forventer, at de går i gang med de første værelser til januar. Derefter følger de næste fem værelser.