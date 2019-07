250 anslag på tastaturet i minuttet: Byens Rens fandt sine nye medarbejdere på skolens e-sportlinje

En inspirationstur til London førte til investering i nyt it- og sorteringssystem, som krævede nye medarbejdere. Dem fandt indehaver af Byens Rens på Ullerupbækskolens e-sportlinje.

Fredericia: Fingrene farer over tastaturet, mens en blå seddel studeres nøje. Det er vigtigt at få tastet de rette tal ind i systemet - ellers risikerer Byens Rens at levere skjorten i Tønder i stedet for Odder. Casper Deleuran sidder ved tastaturet, mens hans klassekammerat Sebastian Erlandsen sorterer indleverede skjorter, habitjakker og duge, som han giver en unik stregkode. De er begge netop færdige med 9. klasse og fik i april deres første fritidsjob hos Byens Rens, hvor de arbejder omkring tre dage om ugen efter skole. De er ansat, fordi de er hurtige på tasterne. Indehaver af Byens Rens Ricky Kenbjerg lavede et opslag på facebook, hvor han søgte nye medarbejdere. Et af kriterierne var, at man har 250 anslag i minuttet på et tastatur. Det job søgte Sebastian Erlandsen, som efterfølgende henviste flere af sine klassekammerater på Ullerupbækskolens afdeling Nørre Allés e-sportlinje til Ricky Kenbjerg, som siden har ansat fem fra samme klasse.

Ærlig talt har vi desværre prøvet at levere de forkerte bukser til jakkesættet, hvor jeg så fredag aften skulle køre fra Odder til Svendborg for at få styr på en ordre, hvor tøjet er kombineret forkert. Den slags sker ved menneskelige fejl, og det vil vi gerne undgå. Ricky Kenbjerg, indehaver Byens Rens

Foto: Michael Svenningsen Sebastian Erlandsen (i midten) var den første til at søge job hos Byens Rens, da virksomheden søgte ansatte, der kan taste 250 anslag i minuttet. Siden fik han flere af sine klassekammerater fra e-sportlinjen med. Foto: Michael Svenningsen

Giver mere tid Årsagen til, at medarbejderne skal være hurtige på fingrene, er, at Byens Rens efter en inspirationstur til London investerede i et it- og sorteringssystem, som sætter tingene i system og automatiserer processen med det indleverede tøj. Derudover investerede virksomheden også i en sorteringsanlæg, som automatisk kombinerer tøjet på ordrene, når det er renset. Det har frigivet mellem 10 og 14 timer dagligt, vurderer Ricky Kenbjerg. - Tøjet i renseriet har en skarp deadline, og det har store konsekvenser, hvis det ikke er i orden eller bliver leveret til tiden. Det ville være en katastrofe, hvis vi ødelagde en kundes fest, fordi vi ikke leverede til tiden, leverede det forkerte tøj eller hvis tøjet ikke var i orden, siger Ricky Kenbjerg og fortsætter: - Ærlig talt har vi desværre prøvet at levere de forkerte bukser til jakkesættet, hvor jeg så fredag aften skulle køre fra Odder til Svendborg for at få styr på en ordre, hvor tøjet er kombineret forkert. Den slags sker ved menneskelige fejl, og det vil vi gerne undgå.

Foto: Michael Svenningsen Sebastian Erlandsen (til venstre) og Casper Deleuran vidste ikke meget om tekstiler, da de blev ansat. Det gør Valeria Tsökalo til gengæld, så hun hjælper dem med sortering. Foto: Michael Svenningsen

Anderledes job Ricky Kenbjerg er glad for de unge gamere, som lever fuldt ud op til at være hurtige på tasterne og lærenemme. For de unge er gevinsten et job, som er ganske anderledes end deres klassekammerater. - Jeg har prøvet at søge job andre steder, for jeg ville gerne tjene mine egne penge. Men de ville have nogen, som var færdige med folkeskolen. Jeg har blandt andet søgt Rema og Føtex, fortæller Sebastian Erlandsen. - Mange på vores alder er opvaskere eller servicemedarbejdere, fortæller Casper Deleuran. De har arbejdet i Byens Rens i tre måneder og har nu vænnet sig til at få løn hver måned, men det handler ikke kun om pengene. - Jeg lærer også om forholdet mellem de ansatte og arbejdsgiveren, og jeg lærer at tage ansvar. Så det er dybere end at tjene penge. Og så er det dejligt at lave noget - ellers keder jeg mig bare, fortæller Sebastian Erlandsen. Både Sebastian og Casper sparer nogle af pengene op, for de skal begge bruge en ny skole-computer, når de efter sommerferien begynder på henholdsvis Fredericia Gymnasium og HHX på IBC.

Foto: Michael Svenningsen Hvert stykke tøj får en unik stregkode, så risikoen for fejl minimeres. Foto: Michael Svenningsen

Arbejde i ferien Netop det at have unge ansat er noget, Ricky Kenbjerg har gjort sig flere tanker om. - Det er et kæmpe privilegium at få lov at være deres første arbejdsplads. Min kone og jeg har talt meget om det, og jeg kan da godt huske mit første arbejde, som lagde grundstenene for mig. Så jeg er bevidst om, at de her gutter skal sendes af sted med gode manerer og en succesoplevelse, for det vil lette mange ting i deres liv fremadrettet, siger Ricky Kenbjerg. Selvom det er sommer, og mange holder ferie, er der stadig mange kunder. De fleste renserier holder lukket en periode om sommeren, men som et forsøg besluttede Byens Rens at holde åbent. - Vi har vildt travlt. 95 procent af vores forretning er baseret på distribution, hvor vi henter og bringer. Vi kører i hele Jylland, fra Hanstholm til Nordborg, hvor vi henter i virksomheder eller tøjbutikker, hvor kunderne har indleveret det, forklarer Ricky Kenbjerg. Dermed er der også masser af arbejde til gamer-gutterne, som er glade for at gå på arbejde i sommerdagene. - Det er også følelsen af, at man kan nyde det, når man har været på job og fået fri, siger Sebastian Erlandsen. - Jeg er super glad for dem. Det er helt utroligt, hvor hurtigt de har lært tingene. Jeg når dårligt nok at færdiggøre min sætning, så har de fanget instruktionen, siger Ricky Kenbjerg.