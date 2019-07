21-årige Benjamin har åbnet sin egen webshop: - Det kan jeg gøre bedre

Benjamin Kloster har på tre måneder fået sin egen webshop til at køre. - Det er fedt at kunne blive bedre og lave masser af fejl, siger han. Foto: Magnus Storgaard Sørensen.

Benjamin Kloster er ikke bange for et nej. Heldigvis har han ikke fået et endnu, når han har ringet til efterskoler og tilbudt at levere knæbeskyttere til volleyball.

Skjern: Det er kun tre måneder siden, at Benjamin Kloster fik idéen til sin webshop. Men allerede nu har han fået lavet indkøbsaftaler med 10 efterskoler og fem volleyballklubber. Hans strategi har været at ringe til efterskolerne for at høre, hvad der var vigtigt for dem, når de skulle købe nyt udstyr. Samtidig tilbød han at levere knæbeskyttere til efterskolens volleyballhold, hvis de skulle til DM. - Jeg tror seriøst ikke, jeg har fået et nej endnu, når jeg har spurgt, om jeg skulle levere knæbeskyttere. Jeg er meget opsøgende i mit salg, og jeg har det sådan, at man får jo et nej, hvis man ikke ringer. Så man kan lige så godt ringe og spørge, siger 21-årige Benjamin Kloster. - Det er det, Vestjylland kan. Der er en tendens til at handle lokalt og til at hjælpe hinanden, siger han.

Benjamin Kloster, der oprindeligt er fra Holstebro, har selv spillet volleyball i syv år. - Hovedårsagen til, at jeg startede webshoppen, er, at jeg er virkelig vild med volley. Det er den fedeste sport i hele verden. Og jeg tror ikke, der er særligt mange, der bliver iværksættere, fordi de brænder for at indberette moms, griner han. - Men det er fedt at få fingrene i det. Få lov til at lave en masse fejl og løse nogle problemer. Det er fedt at udvikle sig og blive bedre på den måde, siger han. Benjamin Kloster flyttede til Ringkøbing, da han startede på Det Kristne Gymnasium. Herefter fik han ansættelse på Sønder Bork Efterskole i et år, og det seneste år har han været fastansat på Ølgod Kristne Friskole. Det var i forbindelse med jobbet i Ølgod, at han flyttede til Skjern. - Jeg flyttede til Ringkøbing-Skjern Kommune, og nu vil jeg ikke herfra igen, griner han.

Det hele startede med, at Benjamin Kloster skulle have nogle nye knæbeskyttere. - Man skal i hvert fald til Aarhus - hvis man overhovedet kan få det i Aarhus. Så jeg surfede lidt på nettet, men jeg fik en følelse af, at det kan jeg gøre bedre. Og hvis ingen andre har gjort det på den måde, så gør jeg det selv, siger han. Webshoppen hedder - naturligvis - vildmedvolley.dk. Lige nu befinder hele lageret sig i Benjamin Klosters og hans bedste kammerats stue. - Han er nok nogen gange lidt træt af, at det flyder med volleyballs, griner han.