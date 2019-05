13,5 mio. kr. til Aarhus-firma skal redde liv i hele verden

Aarhusianske Cercare Medical har i årevis forsket i at udnytte big data i diagnosticering af slagtilfælde. Nu har de fået 13,5 mio. kroner til et stort EU-projekt, som skal fintune metoden yderligere, så den blandt andet kan medtage regionale forskelle i diagnosticeringen. Det vil kunne højne præcisionen - og dermed også muligheden for at redde liv.

MIDTJYLLAND: Hos Cercare Medical i Aarhus er CSO Mikkel Bo Hansen ikke bange for at tage store ord i munden om den nyeste diagnosticeringsløsning:

- Vi mener faktisk, at det her er 'the missing link,' som skal bruges til at skabe en teknologi med en høj nøjagtighed, uanset hvor i verden man bruger den. Det er meget, meget stærkt.

Firmaet har siden grundlæggelsen i 2013 arbejdet med klinisk diagnosticering, og dette har de tidligere - og med CDEU's hjælp - modtaget 3,4 mio. kroner i EU-støtte til. Firmaets hidtidige udvikling har fokuseret på at anvende big data i diagnosticering af patienter med slagtilfælde, og den teknologi skal der nu bygges videre på med den nye EU-støtte i ryggen:

- Når man står med en patient med en blodprop, kan vores idé lave en ret præcis risikovurdering for behandling A, B og C. Her kan teknologien bruge big data til at fremskrive, om hjernevævet vil være dødt eller ej efter en given behandling, fortæller Mikkel Bo Hansen, som fortsætter:

- Men vores nyeste behandling tager så skridtet videre og vil kontinuerligt kunne lære af nye patienters data. Dermed vil den kunne tilpasses regionale forskelle i patientgrupper, og her har vi set fra studier, at det gør nøjagtigheden endnu højere. Det er derfor, vi mener, at det her er 'the missing link' der gør, at værktøjet kan have en høj nøjagtighed - uanset hvor i verden man anvender det. Det er virkelig stærkt.