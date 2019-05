Vestjysk jubel over midtjysk sejr

Træner John Lammers glæder sig over en ekstra mulighed for en plads i Europa, men det ændrer ikke noget i indstillingen til kampen mod FC København.

- Ja, det passer os fint, at FC Midtjylland vandt, fordi vi får den ekstra mulighed for Europa. Vi går selvfølgelig stadig efter at blive nummer tre, men skulle det kikse, er der stadig en hel masse at spille om, siger John Lammers.

Det betød nemlig, at selv om EfB ikke skulle indhente OB på tredjepladsen, er der stadig en chance for en plads i Europa League i næste sæson - fjerdepladsen giver en playoff-kamp på hjemmebane mod vinderen af kampene mellem AGF og Randers. Og det fyldte naturligvis også for EfB-træner John Lammers, der fulgte med i pokalfinalen fra tv-skærmen.

Det var ikke kun i det midtjyske, der blev jublet over pokalsejren fredag aften i Parken - også en del vestjyder vil have knyttet en næve, da Alexander Scholz scorede på det afgørende straffespark.

EfB er inden de sidste to kampe i mesterskabsspillet fire point foran Brøndby og kan sikre sig mindst en fjerdeplads ved at slå FC København søndag aften. Et point vil også være nok, hvis Brøndby ikke vinder sine sidste to kampe mod FC Midtjylland og OB.

Den slags regnestykker fylder imidlertid ikke meget for John Lammers, der sender sine spillere ind på Blue Water Arene for at vinde søndag aften.

- Det her resultat ændrer ikke noget som helst på vores indstilling eller vores gameplan til kampen mod FC København. Men jeg håber da, at den ekstra chance, vi nu har fået, kan give spillerne lidt ekstra inden så vigtig en kamp, og så håber jeg, at der kommer mange tilskuere og bakker os op i kampen for at komme med i europæisk fodbold, siger John Lammers.