Vendelbo ser frem til Esbjerg-gensyn

SILKEBORG: Playoff-kampen mellem EfB og Silkeborg IF søndag aften bliver speciel for alle aktører, men især for Silkeborgs Mikkel Vendelbo er der noget særligt på spil.

Han har ikke lagt skjul på, at han er ærgerlig over, at det lige er EfB, som midtjyderne skal forsøge at besejre i overlevelseskampen, for Vendelbo har EfB-blod i årene og spillede otte sæsoner på førsteholdet, inden han drog til norske Hönefoss, tyske Holstein Kiel og siden altså Silkeborg IF.

Vestjyden taler da også pænt om sin gamle klub og sin gamle hjemmebane inden søndagens skæbnekamp.

- Det er lang tid siden, jeg har været der. Det er et flot stadion, og jeg tror, det er et fint underlag, så man også godt kan spille flot fodbold. Så må vi se, om fansene er helt oppe at køre, eller hvad der sker. De har tradition for at være nogle fine fans med god stemning, så det vil være fedt. Det er et superliga-setup, de har i Esbjerg, de spiller bare i 1. division, siger Vendelbo til SIF News.