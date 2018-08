Van der Vaart bliver ikke klar til SønderjyskE-kampen

Stjerne: Efter to træningsfrie dage onsdag og torsdag var EfB fredag tilbage på træningsbanen, og for første gang trænede Rafael van der Vaart med.

Han deltog fuldt ud i den første time af træningen, hvor han fik mulighed for at vise lidt af det, som han skal bidrage med. Han udviste nemlig stort overblik og gode pasninger i en øvelse, hvor han fik en jokerrolle, da det gjaldt for de to hold om at holde bolden i egne rækker med et maksimalt antal berøringer i en stor firkant.

Efter øvelsen forlod han dog træningen for at lave noget styrke- og konditionstræning. Det var ifølge cheftræner John Lammers helt efter planen, og han kunne samtidig fortælle, at EfB-fansene må væbne sig med lidt tålmodighed efter at se deres nye stjerne i aktion i superligaen.

- Han har trænet individuelt de sidste par dage, og i dag trænede han så for første gang med holdet, og vi håber, at kroppen reagerer godt på belastningen. Kampen mod SønderjyskE kommer dog for tidligt for ham, sagde John Lammers efter træningen.