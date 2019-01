Udskiftning i EfB: Én udlænding er væk - endnu en på vej

Selv om lejesvenden fra FC Midtjylland, Kristian Riis, fik en infektion i forbindelse med et ellers vellykket operativt for at få fjernet noget arvæv i julepausen og ikke bliver klar til den første kamp i superligaen i februar, mener sportschefen, at truppen med Jeppe Brinch, William Møller og Jacob "Lungi" Sørensen er dækket ind i midterforsvaret, hvis Markus Halsti og/eller Rodolph Austin bliver skadet eller ryger i karantæne.

- Agus havde et ønske om at skifte i jagten på permanent spilletid, hvilket vi ikke har ville stå i vejen for. Han har altid passet sin træning og været professionel og ikke mindst vellidt i hele klubben. Vi takker Agus for hans indsats og ønsker ham alt held og lykke fremadrettet, fortæller Jimmi Nagel Jacobsen, der ikke har tænkt sig at udfylde det hul, spanieren efterlader i truppen.

Budu er ombejlet

Mens aftalen med Agus Garcia er uden økonomisk mellemværende, er der et begrundet håb om, at EfB kan få penge for angriberen Budu Zivzivadze, hvis aftale med klubben også udløber til sommer.

Han var mildt sagt ikke noget hit, da han kom til EfB, men i det seneste år har han vist sig gevaldigt frem som lejesvend i den georgiske storklub Dynamo Tblisi. 28 mål har Budu scoret, og det har så også givet ham et par A-landskampe med dertilhørende pæn interesse fra klubber fra flere lande.

- Vi har givet Budu en uges yderligere ferie, så han kan finde ud af, hvad der skal ske. Vi håber på et salg, siger Jimmi Nagel Jacobsen, der heller ikke i tilfælde af afsked med Budu Zivzivadze, der jo efter planen skulle være stødt til truppen mandag, har akutte planer om forstærkning på angribersiden.

- Vi holder selvfølgelig øje med markedet, men som udgangspunkt er vi tilfredse med den trup, vi har.

- Din træner har sagt, at han gerne vil have en eller to offensive spillere mere?

- Det vil trænere altid, og jeg kan da heller ikke udelukke, at vi gør noget, men jeg synes, at truppen ser fin ud. Vores håb er jo, at Tighadouini kan vise noget mere af det, han viste i enkelte kampe i efteråret, for det vil forstærke os i offensiven. Men ellers forventer jeg et stille transfervindue, siger Jimmi Nagel Jacobsen.