Tysk stortalent jagter succes i EfB

Tim Hölscher har indtil videre ikke indfriet de forventninger, der var til ham som toptalent i tysk fodbold. Skader, uheld, trænerskifter og personlige udfordringer har stået i vejen for en spiller, der blev spået større chancer for en stor karriere end nuværende Bayern München-profiler.

- Jo, jeg var et af de absolut største talenter i tysk fodbold. Jeg har stadig kontakt med nogle af spillerne fra dengang, og jeg kan huske, at flere af dem sagde, at hvis der var nogen fra vores årgang, der ville få en stor karriere, var det mig, fortæller Tim Hölscher.

Blandt holdkammeraterne var Joshua Kimmich, Niklas Süle, Niklas Stark, Davie Selke og Serge Gnabry - alle sammen spillere, der siden har skabt sig en fornem karriere i Bundesligaen. I den sammenligning er det bare en sidebemærkning, at Brøndbys Hany Mukhtar også var i truppen. Et andet muntert faktum fra den tid er, at Hölscher var på det tyske hold, der i 2013 tabte en træningskamp til Frankrig med 3-2 - en vis Anthony Martial scorede to gange for franskmændene.

For vi har her altså at gøre med et toptalent i tysk fodbold. Det er hans eget ordvalg, men udtagelsen til det tyske U18-landshold i 2012/2013 understøtter i nogen grad den selvopfattelse.

I landsholds-sammenhæng var det ikke nogen fordel for Tim Hölscher, at HSV-legenden Bernd Hrubesch, der havde den tekniske begavede midtbanespillere som en af sine absolutte yndlingselever, avancerede til U21-landsholdet og gjorde plads til Marcus Sorg. Hölscher fik aldrig "eine Berufung" igen - hans landsholdstid var forbi.

- Jeg har altid været en spiller, der siger sin mening, og det er ikke altid godt, har jeg fundet ud af. Der er virkelig mange i denne branche, der bare dukker hovedet og finder sig i hvad som helst, men sådan er jeg ikke. Det er måske nok det, jeg har lært gennem årene, siger Tim Hölscher - igen uden at komme nærmere ind på, hvem han måtte have fornærmet eller lagt sig ud med.

De åbenlyse problemer med skader og skiftende trænere blev parret med private udfordringer, som han ikke ønsker at komme nærmere ind på. Og så erkender han gerne, at han med årene har fået et ry for at være det, han selv kalder "en svær person".

Rodet klubkarriere

Men også en fredsommelig ung mand, der siden den fine start i Twente for efterhånden en del år siden slet ikke har kunnet finde sig til rette i de klubber, han har været ansat i. En bøvlet tid i Twente blev i et halvt års tid udskiftet med et lejeophold i den tyske 3. Bundesligaklub Chemnitzer FC - uden den store succes - og da han og Twente så skiltes for godt et halvt år siden, så han kunne få en frisk start i den hollandske 2. divisionsklub Go Ahead Eagles, blev det heller ikke den nye start, han havde håbet på.

Han startede på banen i de første 12 kampe i sæsonen, fik masser af minutter på banen, men så blev den træner og den sportsdirektør, der havde hentet ham, fyret - og med dem røg tilliden til Tim Hölscher også.

- Med mindre man er Messi eller Ronaldo, har man brug for at have held i sin karriere, og det held har jeg bare ikke haft. Jeg er helt med på, at det hele vejen igennem har været op til mig selv at få noget ud af mit talent, men man skal også bruge lidt medgang. Det har jeg ikke haft, mener Tim Hölscher.