Træningskamp mod EfB bliver en test af Kolding IF-forsvaret

Kolding IF-træner Anders Jensen ser frem til at prøve sit hold af mod EfB til tirsdagens træningskamp i Varde. Han forventer, at det bliver en test af forsvar og kondition.

- Kampen er et pejlemærke på, om vi er på vej i den rigtige retning. Det er vigtigt at matche holdet opad, så vi ikke kun spiller mod hold på vores eget niveau, siger Kolding-træneren.

Det vigtigste er at få testet holdet mod et bedre fodboldhold.

Tirsdag er der igen superligamodstand for Kolding IF, når holdet møder EfB i en træningskamp, der spilles på kunstgræs klokken 16 i Varde Fritidscenter.

Han henviser til, at hans hold, der overvintrer på førstepladsen i den ene af to grupper i 2. division, i efteråret slog både Vejle og Randers ud af pokalturneringen.

Træningskamp: Kolding IF er ikke vant til at tabe til superligaklubber, bemærker Kolding IF-træner Anders Jensen. Ganske vist med et lille grin.

Forsvar og kondi

Kolding IF slog danmarksserieholdet Varde 3-0 i weekenden. Mod EfB bliver Kolding IF's fokus på forsvaret.

- Vi kommer til at have fokus på Esbjerg og ikke så meget på bolden. Jeg forventer at se, hvor vi står rent defensivt. Hvordan er organisationen, og hvor god kondition er vi i. Det bliver udslagsgivende. Superligaklubberne bør være længere fremme end os. Vi skal prøve at tænke en lille smule hurtigere, end vi plejer, siger Anders Jensen.

Han forventer at bringe hele truppen i spil i løbet af kampen.

EfB tabte 1-2 til SønderjyskE i sin første træningskamp efter vinterpausen.