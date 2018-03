Topkamp i Thisted reddet fra aflysning

Udekamp mod Thisted flyttet til klubbens kunstgræsbane. EfB-træner John Lammers glæder sig over, at hans hold undgår en kamppause på næsten tre uger.

Selv om der godt kunne være grund til at lang tænkepause efter søndagens 4-2-nederlag til Fredericia, glæder træner John Lammers sig over, at søndagens topkamp i Thisted ikke som frygtet bliver aflyst.

Thisted-direktør Karl Kristian Guldhammer kunne således tirsdag formiddag fortælle JydskeVestkysten, at klubben netop havde fået tilladelse til at flytte kampen til klubbens kunststofbane.

- Vi har i forvejen fået flyttet vores kamp mod Vejle den 25. marts, så hvis vi også skulle have skubbet kampen mod Thisted, ville vi for det første først skulle spille igen den 29. marts i Vendsyssel, og for det andet ville vi have fået et meget presset program senere på sæsonen. Det er langt fra optimalt at spille på kunststof, men det er trods alt bedre end at aflyse, mener John Lammers.