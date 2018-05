Tålmodigheden belønnede EfB

Dobbeltmålscorer Tim Hölscher kunne have scoret sejrsmålet kort før tid, men måtte vente til overtiden med at få ordentligt træf på bolden for anden gang.

REAKTIONER: EfB's tyske dobbeltmålscorer spillede rollen som beskeden efter 2-1 sejren over Roskilde. Tim Hölscher scorede sit andet og afgørende mål et minut inde i overtiden.

- Hvis man ser på anden halvleg, fortjente vi de tre point, men vi må også sige, at første halvleg var virkelig dårlig. Vi var ikke gode, men fra starten af anden halvleg spillede vi godt, sagde tyskeren.

- Vi har nogle problemer med at skabe chancer, når modstanderne stiller sig lavt, men jeg synes, vi gjorde det godt efter pausen.

Hölscher mente, at den hurtige udligning efter pausen var vigtig for vestjyderne.

- Vi fik det hurtige mål og blev ved med at være tålmodige, som man skal for at score. Vi måtte vente på det rette tidspunkt, sagde tyskeren, der faktisk havde haft det rette tidspunkt tidligere, men mistimede afleveringen fra Anders Dreyer.

- Jeg kunne have scoret inden, men den røg over min fod. Det var ellers en perfekt bold fra Dreyer, forklarede Hölscher, der var glad for at få en ny chance til allersidst.

- Jeg tænkte bare, at denne her skulle jeg score på, og det gjorde jeg heldigvis, sagde han.