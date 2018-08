Superstjernen Rafael van der Vaart har skrevet under med EfB

"Den største stjerne uden sammenligning i klubbens historie" sagde direktør Brian Knudsen, da Rafael van der Vaart lørdag blev præsenteret for klubbens sponsorer inden kampen mod Randers FC. Rafael van der Vaart har underskrevet en kontrakt for resten af sæsonen.

Transfer: Det er ikke lige hver dag, at EfB kan præsentere en spiller med klubber som Hamburger SV, Tottenham og Real Madrid på CV'et. Ikke desto mindre er det, hvad klubben netop har gjort. Rafael van der Vaart har trænet med i klubben i et par uger, og lørdag underskrev han en kontrakt for resten af sæsonen.

- Vi er meget stolte og glade over at kunne præsentere Rafael van der Vaart. Det er uden tvivl den største stjerne med de største klubber og største resultater på CV'et i EfBs historie. Vi håber, at han udover at bidrage på banen også kan hjælpe de mange unge spillere med sin rutine og erfaring, siger direktør i EfB, Brian Knudsen.

Rafael van der Vaarts kontrakt med FC Midtjylland udløb i sommerpausen, og siden da har han trænet med i forskellige hollandske klubber, ligesom han de sidste par uger har trænet med i EfB.

Han har tidligere udvist stor interesse for at komme på kontrakt i EfB og har tilbudt sin hjælp i klubben flere gange. Nu er parterne så blevet enige om en kontrakt, der passer Rafael van der Vaart rigtig godt, da han i forvejen bor i byen, og kæresten Estavana Polman spiller for Team Esbjerg.