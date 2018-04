Spillervurdering: Anders Dreyer gjorde igen en forskel

Et mål og en assist udløser et 10-tal til Dreyer. Til gengæld er der masser af plads til forbedring hos flere af holdkammeraterne.

Jeppe Højbjerg...4

Den store målmand virkede sikker i sine indgreb, men der var godt nok ikke meget fut i hans igangsætninger. Alt for ofte tager det alt for lang tid, og så kommer modstanderen altså på plads.

Nicolaj Hagelskjær...02

Alt for mange kiksede indgreb, der ind i mellem var meget tæt på at give Thisted store muligheder. Man må kunne forlange noget mere af en erfaren mand som Hagelskjær, der tilmed er anfører. Mere jern i tacklingerne og lad os så også få nogle gode bolde fremad banen.

Jeppe Brinch...7

Han slog et par skæverter undervejs. Det skal der være plads til, men generelt var der fint styr på markeringerne. Brinch får endnu mere ansvar mod Brabrand på fredag, hvor Agus Garcia er ude med karantæne.

Agus Garcia...7

Fin indsats, godt overblik og masser af autoritet i spillet. Den store boldspiller er han bestemt ikke, men det lever vi med. Agus Garcias primære opgave er at forhindre modstanderen i at score, og det gjorde han.

Jesper Lauridsen...7

Solid præstation hele vejen igennem af Jesper Lauridsen, der godt kan lide at suse med frem i venstresiden. Og det kom der også noget godt ud af i kampen mod Thisted, hvor Lauridsen var med i Anders Dreyers mål til 1-0.

Andrés Schetino...7

Stor sikkerhed i alt, hvad han foretog sig. Han står fast i tacklingerne og gør stort set det rigtige hver gang. Man kunne dog ønske sig flere chanceskabende afleveringer fra Schetinos fod, men det er ikke hans spidskompetence. Ude med karantæne i næste kamp.

Jacob Lungi Sørensen...4

Energisk som altid. Lungi fik fordelt boldene fint, men nåede for sjældent med frem, når angrebene skulle afsluttes. Træffer som regel de rigtige valg, men også her kunne det være forfriskende, hvis der blev taget en chance ind i mellem.

Tim Hölscher...02

Som fodboldspiller skal man give alt i 2 x 45 minutter i holdets tjeneste. Det bør være den naturligste ting i verden, men det er det tilsyneladende ikke for Hölscher, der tager altså alt for mange pauser undervejs.

Anders Dreyer...10

Holdets store profil. Et mål og en assist. Det er bestemt godkendt, men lige som resten af holdet spillede Dreyer en skidt første halvleg. Knægten har dog selvtillid, og når først tingene begynder at rulle, er han altså ikke nem at have med at gøre.

Mark Brink...4

Han er en blændende fodboldspiller, men Brink havde generelt en halvdårlig dag mod Thisted, hvor hverken afleveringerne eller kombinationerne med holdkammeraterne sad lige i skabet. Det kan han gøre meget bedre.

Adrian Petre...7

En angriber er med for at lave mål, og det gjorde Petre. Køligt og effektivt sparket ind til 2-0 ved den fjerneste stang. Det så godt ud. Petre havde chancerne for at have scoret et mål eller to mere.

Mathias Kristensen...UB

Yuri Yakovenko...UB

Lasha Parunashvili...UB