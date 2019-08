Spillere fik ekstra fridag efter hård sæsonstart

Esbjerg-træner John Lammers gav sine stamspillere en ekstra fridag først på ugen efter en hård start på sæsonen. Torsdag var holdet tilbage på træningsbanen, og her var der særligt fokus på at træne afslutninger.

EfB: Esbjerg har haft et tætpakket kampprogram i starten af den nye sæson. Der har både været kampe i superligaen og Europa League-kvalifikationen. Fælles for begge turneringer er dog, at resultaterne ikke er gået sidste sæsons bronzevinderes vej. På baggrund af det hårde kampprogram valgte cheftræner John Lammers at give holdets stamspillere fri fra træning både tirsdag og onsdag.

- Mange af spillerne har ikke haft en særlig lang ferie, fordi vi har haft en kort opstart og mange kampe. Derfor er flere af spillerne allerede lidt trætte. Hvis man træner og træner, selvom man er træt, så bliver man ikke bedre. Det tætte kampprogram har gjort, at det først var nu, jeg havde muligheden for at give spillerne en ekstra fridag, siger John Lammers.

Andre steder i fodboldens verden har man ofte hørt, at fridage bliver inddraget, hvis resultaterne ikke flasker sig på banen, men den slags hårde disciplin tror cheftræneren ikke på.

- Fodbold i dag er ikke som i de gode gamle dage. Jeg vil have, at mine spillere er 100 procent fit i kampene. Jeg tror ikke på, at vi vil blive bedre og vinde flere kampe, hvis vi trænede mere, længere og hårdere, siger han.