Savner spillerkontakten: Niels Frederiksen vil tilbage til klubfodbold

Den tidligere EfB-træner Niels Frederiksen meddelte fredag, at han til sommer stopper som landstræner for U21-fodboldlandsholdet. Han har endnu ikke et nyt job på hånden, men fortæller, at han ønsker sig en mere normal hverdag som fodboldtræner.

Nye udfordringer: Han stod bag den vestjyske Europa-triumf i efteråret 2013 og bar EfB hele vejen til 1/16-finalerne i Europa League.

På vejen blev hold som Standard Liege, Elfsborg og St. Etienne nedlagt, inden italienske Fiorentina blev for stor en mundfuld over to kampe for vestjyderne, der ellers hentede et uafgjort resultat i Italien.

Efter fire år som U21-landstræner vil Niels Frederiksen nu tilbage til klubfodbolden, når han efter EM til sommer stopper for at søge nye udfordringer.

- Det har været en svær beslutning, fordi jeg synes, det er et stort privilegium at arbejde med så dygtige spillere, som jeg har gjort, og jeg har været utroligt glad for det. Det har været spændende, lærerigt og interessant, siger han, inden der kommer et "men":

- Som landstræner har du ikke spillerne i dagligdagen. Du har dem ikke samlet så meget, og du har ikke så mange kampe, og jeg er drevet af hele tiden at kunne se noget udvikling og udvikle et fodboldprojekt og udvikle de mennesker, som er en del af det. Derfor kan man godt komme til at savne at have en hverdag omkring nogle spillere, et hold og en klub, hvor man i højere grad kan komme til at påvirke tingene fra dag til dag og på ugebasis. Så det er vel grundlæggende, fordi jeg savner en ny udfordring og en anderledes måde at være træner på, selvom at det her også har været spændende, siger Niels Frederiksen.

Hvad er det, du savner?

- Jeg savner det her med at have en daglig omgang med spillerne og kunne påvirke dem i dagligdagen samt have nogle flere kampe. Jeg savner at have en mere normal fodboldtrænerhverdag end den som landstræner. Der er så mange andre fordele med at være landstræner, men nu har jeg været det i fire år, så jeg synes, det er et passende tidspunkt at kigge sig om efter andre udfordringer.