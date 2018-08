Direktør fremhæver klubsamarbejdet

EfB's administerende direktør, Brian Knudsen, er på vegne af EfB stolt over arbejdet fra ungdomssiden og frem til nu, der resulterer i et direkte salg til en af verdens største ligaer, Premier League.

- Det er selvfølgelig altid med et blødende hjerte at sige farvel til en af vores spillere. Men det er en del af vores strategi, at vi skal udvikle egne spillere og gøre dem klar til det næste step i karrieren. Derfor er disse salg nødvendige og afgørende, så vi fortsat kan udvikle spillere som Anders, og vi er stolte af, at store europæiske ligaer har rettet opmærksomheden mod ham. Det er en stor dag for Anders og Esbjerg fB, og det er endnu et blåstempel til det arbejde, der bliver udført helt tilbage fra SFS-samarbejdet og frem til førsteholdet. Samtidig vil vi takke Anders for den store indsats gennem de mange år for EfB og for den professionelle tilgang, han har vist i forløbet. Vi ønsker ham alt mulig held og lykke i fremtiden, og vi vil selvfølgelig følge hans karriere på afstand, siger Brian Knudsen.

Brighton and Hove Albion, som klubben rettelig hedder, rykkede op i Premier League i 2017 og blev i den forgangne sæson nummer 15.