Rolig John Lammers: Vi er klar

Hvis de ældgamle visdomsord om, at man spiller, som man træner, bliver det en ualmindelig sløv omgang at følge EfB i kampen mod Vejle tirsdag aften.

Det var i hvert fald et alt andet end intenst indtryk, man sad tilbage med efter den afsluttende træning mandag eftermiddag. Programmet var det sædvanlige med opvarmning, småspil, dødbolde og afsluttende intervalspil til to mål, og man fornærmer næppe nogen ved at sige, at spillerne ikke var i fare for at sprænge noget i muskulaturen.

Alligevel var der ikke de sædvanlige formanende ord fra træner John Lammers. Han har ellers flere gange i de senere uger vist, at han sagtens kan hæve stemmen og sige ord, der ville blive erstattet af en bip-lyd på amerikansk tv, når spillerne ikke gør, som han kræver. Men denne mandag var han meget stille. Og det var ikke tilfældigt.

- Jo, jeg så også godt, at nogle af spillerne tog den med ro, men jeg kender mine spillere godt nok til at vide, at de lader op til kampene på forskellige måder. Det er jeg helt tryg ved. Tidligere havde jeg det sådan, at der bare skulle være fuld knald på ved alle træninger, fordi sådan ladede jeg selv bedst op som spiller, men jeg er blevet klogere. Det vigtigste er, at spillerne præsterer i kamp, lyder John Lammers' forståelige filosofi.