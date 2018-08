Rafael van der Vaart er i spil til AaB-kampen

Den tidligere verdensstjerne er dog endnu ikke klar til at plads i startopstillingen. Daniel Anyembe når ikke at blive sin skade kvit.

- Vi vidste, at han først skulle i form, da han kom til os. Og på den front går det bedre og bedre. Det er faktisk ved at se rigtig fornuftigt ud, forklarede Lammers efter lørdagens træning, hvor der i silende regnvejr blandt andet blev trænet afslutningerne.

Søndag udtager EfB-cheftræner John Lammers sin trup til mandagens udekamp i superligaen mod AaB, og der er altså en chance for at Rafael van der Vaart skal med på turen til Nordjylland.

En tur på mave

Hollænderen fejrede sin scoring med at glidetur på maven. Så jo, humøret var højt - og i det hele taget har den overraskende udesejr i Brøndby i sidste weekend gjort godt.

- Det er det første rigtig store resultat for os i superligaen, så det viser jo bare, at vi kan være med, hvis vi gør det godt.

- Jeg er sikker på, at vi faktisk kan blive endnu bedre og komme frem til endnu flere chancer, men der er også situationer i Brøndby-kampen, hvor vi lige mangler det sidste, når eksempelvis den sidste og afgørende aflevering skal sendes afsted, vurderer Lammers.

Han er optimist inden mandagsmødet med AaB.

- For os handler det om de klassiske dyder som hårdt arbejde og god organisation, og så må vi se, hvad AaB på deres hjemmebane. Dermed ikke sagt, at vi tager op for at forsvare os. Vi vil gerne ud at dominere dele af kampen, hvis vi får mulighed for det.

Og tilbage til Rafael van der Vaart.

- Det vil også være en gevinst for os, hvis vi beslutter os for at tage ham med på bænken. Han giver så meget til de unge, men vi har hele tiden sagt, at vi ikke vil presse ham for hårdt. Vi skal have gavn af "Rafa" over en hel sæson.

EfB må igen undvære Daniel Anyembe. Han er ikke blevet sin skade kvit. I Brøndby-kampen blev han afløst af Jeppe Brinch, der gjorde det rigtig fornuftigt, så det bliver sandsynligvis også løsningen i AaB-kampen.

Lørdagens træning gav et praj om, hvem Lammers vælger helt fremme. Mulighederne er Adrian Petre, Mark Brink eller Yuri Yakovenko. Herfra lyder buddet på sidstnævnte, der kom på ind fra bænken i Brøndby og blev matchvinder på Jacob Lungi Sørensens fornemme oplæg.