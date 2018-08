- Er det rigtigt? Det havde jeg ikke lige regnet på, men det er vi da glade for. Jeg glæder mig også meget over, at vi nu tre gange i træk har holdt vores mål rent.

- Men vi holdt den hele vejen hjem. Og jeg har lige sagt til spillerne, at jeg er stolt af dem. De gav alt, hvad de havde. Når man spiller med den indstilling, kan man nå langt - og det synes jeg, at vi viser nu med tre sejre i træk.

- Jeg følte, at jeg konstant spillede back i de sidste 10 minutter af kampen, men det gør ikke spor. Selvfølgelig kan jeg godt mærke, at kampformen ikke er der endnu, men vi bygger på dag for dag, forklarede han.

Det var første gang i et halvt år, at Rafael van der Vaart spillede superligabold.

Den bedste reklame

John Lammers var også meget tilfreds med Rafael van der Vaart.

- Vi havde ikke aftalt, at han skulle ind. Den slags ved man aldrig på forhånd. Det kommer jo an på, hvordan kampen udvikler. "Rafa" kom ind og gled fint ind i spillet. Han er vigtig for truppen, og jeg er sikker på, at vi nok skal få meget glæde af hans kompetencer. Manden elsker bare at spille fodbold.

Sejren over AaB er den bedste reklame for Esbjergs hjemmekamp på Blue Water Arena på søndag mod FC København - og træner Lammers håber, at opbakningen til superligaens nye top seks-hold bliver massiv.

- Ja, nu vil vi gerne have en masse dejlige tilskuere på stadion. Det synes jeg, at holdet har fortjent efter de sidste fine kampe, sagde han.